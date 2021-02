Un Posto al Sole anticipazioni 24 febbraio: colpo di scena per Roberto Ferri. Intanto Franco si prepara a partire per Venezia insieme a Bianca per fare una sorpresa ad Angela

Roberto spera di riuscire a risolvere i problemi nati con gli operai. Recentemente, il legno destinato alle imbarcazioni, è stato lasciato incustodito e ha provocato l’ennesimo danno. La soluzione che trova potrebbe essere un grande colpo di scena.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto Franco sta organizzando la partenza per Venezia insieme alla piccola Bianca, per andare a trovare Angela che si è trasferita lì per un corso di formazione. Nunzio approfitta di questo momento di distrazione per prepararsi, invece, alla partita di poker che dovrebbe tirarlo fuori dai guai in cui si è cacciato. Franco è all’oscuro di quello che sta succedendo a suo figlio e questo potrebbe creare non pochi disguidi tra i due, quando tutto verrà a galla.

Silvia e Michele sembrano sprofondare sempre in una crisi più profonda e soprattutto gli eventi degli ultimi giorni. Michele ha riconosciuto i suoi aggressori e ha mostrato le immagini a Silvia, destabilizzandola. Cosa succederà dopo questo ennesimo colpo di scena?

