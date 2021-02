L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada condivide con i fan lo scatto del buongiorno, appena sveglia è l’essenza della bellezza: divina

Ogni apparizione della bellissima e solare Vanessa Incontrada è una boccata d’estate rigenerante. Il sorriso contagioso è il suo tratto distintivo, insieme alla figura attraente ed esplosiva. Evidente tutta la Spagna travolgente che risiede in lei, e che la rende così trascinante nella sua simpatia, Vanesse è bellezza allo stato puro. Detentrice di un corpo dalle forme impetuose ed armoniose, sprizza sensualità da ogni poro, ma ciò non l’ha esentata dalle critiche degli haters.

Vanessa Incontrada, bellezza raggiante

Nonostante la evidente bellezza che caratterizza Vanessa Incontrada, ha ammesso di non aver trascorso un periodo semplice. In relazione alla prima gravidanza, la conduttrice ha subito una variazione di peso del tutto normale, ma molto criticata, a volte in modo crudele.

Un percorso difficile, lungo, sofferto, ma che l’ha portata a una nuova consapevolezza, fino a farsi messaggio per tutte le donne. Dal monologo “la perfezione non esiste” a 20 anni che siamo italiani, alla copertina di Vanity Fair dove posa completamente nuda e fiera della sua immagine, ha rotto il sistema.

Un cambiamento di visione necessario, al quale lei ha ampiamente contribuito, tanto da essere diventata testimonial di Dolce e Gabbana per la linea delle taglie da lei rappresentate. Gli scatti che lo testimoniano, la ritraggono come la protagonista di un’opera d’arte, a dimostrazione che la bellezza autentica non sia figlia di regole ed epoche, ma universalmente riconoscibile come tale.

E se ci fosse ancora qualcosa da ridire, ci sono le foto a tacere ogni tipo di contestazione, come quella postata questa mattina. La showgirl spagnola appare completamente al naturale e assolutamente meravigliosa, con i folti capelli in beach waves e le distintive lentiggini visibili sul suo viso radioso.

Una boccata d’estate su Instagram che ha totalizzato in un’ora più di 38 mila like dei fan, completamente innamorati di lei.