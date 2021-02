Wanda Nara, tris di “cuori”, la vera bellezza vien da dentro – FOTO

Wanda Nara accende l’entusiasmo dei follower di Instagram con uno scatto d’amore, in dolce compagnia: una più bella dell’altra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Non ci sono più aggettivi per descrivere il momento di positività che Wanda Nara sta trascorrendo in questo periodo, in una freddissima ma magica, Parigi. La showgirl di origini argentine si diverte a spendere il suo tempo passando sa un “sogno” di una vita all’altro.

Dai viaggi oltreconfine alle visite nei negozi di abbigliamento alla ricerca di quale vestito chic e alla moda per i grandi eventi. Purtroppo di questi tempi è difficile organizzare feste in assembramento, anche se Wanda e Mauro Icardi trovano sempre modo e tempo per non far mancare davvero nulla ai loro figli.

Basta pensare le ultime passeggiate sui prati verdi dei parchi pubblici di Parigi, lontano da tutti, ma uniti in famiglia nella gioia e nell’empatia

Wanda Nara triplica la felicità su Instagram