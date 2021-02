Alessia Mancini si trucca per i suoi followers ed è bellissima-VIDEO

La Mancini fa un make-up tutorial su instagram e appare bellissima e bravissima, la seguono in molti da diverse regioni

Alessia Mancini bellissima fa un video tutorial per far vedere come si trucca. Sono in tantissime che le chiedono di condividere i suoi segreti di make-up. Fa una diretta e in tantissime le chiedono tante cose su come si trucca. Durante la diretta mostra anche la sua camera da letto e ironizza che ha rifatto il letto apposta per i followers che la guardano.

Alessia Mancini svela i passaggi di make-up che fa ogni giorno

La Mancini si trucca e interagisce con i followers che le fanno mille domande sui prodotti che utilizza. Chiedono consigli e lei è felice di darglieli. La conduttrice fa un trucco viola e il risultato è magnifico, è davvero bellissima. Nella didascalia scrive:”Make-up step by step. Che viola sia. Adoro truccarmi da quando ero bambina credo che lo abbiate capito. Spero di essere stata utile…ci vediamo più tardi ai fornelli”. Ormai la Mancini ha la sua routine su instagram. Prima fa il video tutorial di make-up e poi cucina e mostra i suoi segreti ai fornelli. Sono due cose che ama fare e condividere con i suoi fan.

Cucina tantissime ricette interessanti e da consigli su come preparare i piatti. Mattina presto fa il tutorial di trucco e poco dopo appare nella sua cucina, poi arriva anche suo marito Flavio che saluta i fan. Diventa un momento divertente in casa Mancini, i due scherzano mentre la bella conduttrice prepara un cacio e pepe. Apre poi un pacco in diretta che è arrivato poco prima e mostra delle pizze che sono arrivate. I commenti sono tantissimi in diretta e da ogni parte del mondo, anche dalla Germania.

Le chiedono poi di tornare all’Isola dei famosi che comincerà a breve. Ma lei appare sorpresa e non ci pensa nemmeno, arriva anche il marito e dice:”Ma chi ha scritto questa cosa?”, entrambi sorpresi di questa domanda. L’esperienza all’Isola non è stata facile per la Balivo, come per nessuno è una prova di resistenza molto dura. Una volta che la fai non ci pensi nemmeno a tornarci, basta e avanza una sola volta.