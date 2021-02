Alessia Prete. Il gioco di sguardi che seduce: un trionfo di sensualità – VIDEO

Alessia Prete. La modella e influencer gioca con l’obiettivo e dona ai suoi follower immagini giocose e seducenti. Una vera bellezza mediterranea

Abbiamo conosciuto la sua esuberanza all’interno della casa del Grande Fratello. Tuttavia, aveva già tentato di sfondare nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza più famoso del nostro paese: Miss Italia. Nel 2016 ha conquistato la fascia di Miss Sorriso e Miss TV, Sorrisi e Canzoni.

Classe 1995, nata a Torino ma con origini campane e calabresi, Alessia Prete è adesso indiscutibilmente una nuova reginetta del web. La sua carriera da influencer è in crescita; lo attestano i 357.000 follower che quotidianamente attendono le novità sul suo profilo Instagram.

Non ha abbandonato il suo percorso da studentessa, è a pochi passi dalla laurea in scienze statistiche. È reduce da un tira e molla sentimentale con Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, che ha conosciuto all’interno della casa del reality più seguito d’Italia. “Mi ha lasciata con un messaggio” – ha detto la modella dell’ex fidanzato. “Né una chiamata, né nulla. In un’intervista ha detto che mi amava, ma perché lo devi dire ad un giornale?”

Alessia Prete: le immagini che incantano su Instagram

L’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram di Alessia Prete la vede giocare con l’obiettivo della videocamera. Appare meravigliosa in pigiama, appena sveglia: i lunghi capelli sciolti, il volto privo di trucco, la modella si stropiccia gli occhi per togliere i residui della notte appena trascorsa. Pochi istanti e la sua mise cambia totalmente. Vestita di tutto punto, i capelli sono raccolti di lato in una deliziosa coda, pochi gioielli ma soprattutto un trucco in evidenza che fa risaltare le sue labbra carnose e gli occhi cangianti.

Il video è frutto di una sponsorizzazione, prova del fatto che la giovane influencer sia molto ricercata da brand prestigiosi che la scelgono come volto per portare avanti i loro prodotti di punta. Grande tripudio da parte dei fan che si scatenano con commenti di approvazione e una pioggia di emoji a forma di cuore rosso per attestare il loro affetto.