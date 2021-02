Amelia Fiore bollente in un mini bikini che non copre quasi niente-FOTO

L’influencer Amelia Fiore condivide una foto in cui appare sensuale con un mini bikini rosa di pizzo, i fan vanno in delirio

Amelia Fiore lascia senza fiato in bikini su Instagram, non riesce a contenersi e si mostra in ogni modo. Nella didascalia scrive:”Aprire instagram e vedere foto estive mi trasmette felicità. Io dico no all’inverno”. La bella Fiore non è una fan dell’inverno, certo perché si deve coprire e a lei piace invece mostrare il suo corpo mozzafiato con le forme da paura. Gli utenti sono felici di questa manifestazione di sensualità e lo scrivono:“La prima gioia la mattina me la dai tu con queste foto amore mio. Meravigliosa”.

Amelia Fiore e tutti i suoi lati su Instagram

Lei è nella lista delle influencer più sexy d’Italia, è sensuale con forme prorompenti. La bellezza mediterranea ritoccata dalla chirurgia estetica, ma pur sempre una bellezza incredibile. Su Instagram mostra ogni suo lato, quello A e quello B e fa impazzire i fan che non sanno più nemmeno come commentare tutta questa bellezza. Gli utenti commentano all’impazzata:”Ti vogliamo in bikini tutto l’anno”, “Vedere le tue foto trasmette felicità..bellissima come a Puglia” e ancora “Poi se la foto estiva è l’apoteosi della bellezza e di curve sensazionali rende ancora più felici”.

Su Instagram ha 693 mila followers, è quindi molto apprezzata dal web, sicuramente i contenuti bollenti aiutano a far salire i seguaci. Sulla sua vita sentimentale non si sa molto, non mostra mai foto insieme ad un uomo o a qualcun altro in generale. C’è sempre e solo lei sul suo profilo, non che questo dispiaccia ai suoi follower.

Ma sicuramente in molti si chiederanno se è fidanzata o sposata visto l’età non da ragazzina. Nelle foto si vede un anello al dito che sembrerebbe una fede, ma molti portano anelli simili senza che significano che sono sposati. Staremo a vedere se più avanti mostrerà la sua dolce metà ai follower, oppure no.