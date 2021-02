Angelica Massera: stesa a terra senza veli, Instagram implode FOTO

Cosa sta combinando Angelica Massera? Su Instagram lancia una bomba, si mostra sensuale ma il suo scopo è un altro

Divertente, passionale, simpatica, Angelica Massera è questo e molto altro. Con la sua comicità riesce ad a conquistare quotidianamente il pubblico italiano che la segue soprattutto sul web. Ironia e umorismo sono la chiave del suo successo e i social sono per lei un mezzo importante dove poter condividere con i fan notizie e molto altro. A tal proposito ha da poco pubblicato una foto molto sexy, una versione osé che non abbiamo mai visto, non di certo come passa tempo. Curiosi?

LEGGI ANCHE>>>Angelica Massera, in esclusiva racconta la sua nuova avventura a Striscia la notizia

Angelica Massera: cosa rivela su Instagram?

LEGGI ANCHE>>>Angelica Massera ha un nuovo bodyguard – FOTO

Angelica Massera sa come conquistare l’attenzione del pubblico, conosce i segreti e i trucchi per impressionare i fan. E’ quello che ha fatto su Instagram: ha pubblicato una foto sexy e senza veli per lanciare un messaggio molto importante. “Adesso che ho attirato la tua attenzione, questo post è per dirti che a @striscialanotizia tornerò con i servizi da inviata”. Scrive scherzosamente come didascalia nel post. Ma lo scatto non passa di certo inosservato, la comica si mostra con semi nuda, con un reggiseno nero e dei pantaloni corti attillati alle cosce, stesa a terra in una posa sensazionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿𝗮 (@angelicamasseraofficial)

“Stupenda e bravissima” scrive qualcuno sotto alla foto; “Sei fantastica! Bellissima, brava, intelligente e simpatica” aggiunge una fan; “Grande” non ha altre parole per commentare un utente. La sua simpatia e allegria sono il suo biglietto da visita, quel sorriso non si dimentica facilmente!

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.