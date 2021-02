Aurora Ramazzotti, tre generazioni in una FOTO: splendida con mamma Michelle

Aurora Ramazzotti ha postato uno scatto in cui ha mostrato ai fan un trio formidabile: splendida con mamma Michelle e nonna Ineke

La figlia più grande di Michelle Hunziker non ha nulla da invidiare alla mamma, né in termini di bellezza né in quanto a carisma. Aurora Ramazzotti, che si è sempre distinta per la semplicità e la simpatia che la caratterizzano, è una giovane promessa del mondo dello spettacolo, e da tempo sta portando avanti una battaglia decisamente importante.

La conduttrice, tramite Instagram, sta spronando tutte le persone che la seguono a non aver paura dei propri difetti: lei stessa, che in passato ha sofferto per delle problematiche alla pelle, ora non teme di fotografarsi senza filtri. Nell’ultimo post apparso sul social network, la figlia di Eros ha mostrato 3 generazioni a confronto: al fianco di mamma Michelle e della nonna Ineke, Aurora appare al settimo cielo.

Aurora Ramazzotti, tre generazioni a confronto, bellissime – FOTO