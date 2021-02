Barbara D’Urso: sguardo assente, troppi pensieri? Sensuale in nero FOTO

A cosa sta pensando Barbara D’Urso? La conduttrice si veste di nero, perché ? Cosa sta succedendo a Mediaset? Scopriamo insieme i dettagli

Da qualche giorno gira sul web la notizia che Barbara D’Urso sarà costretta a lasciare il suo programma serale domenicale Live- Non è la D’Urso. A quanto pare i dati riguardanti lo share sono calati nelle ultime settimane e Mediaset chiude i rubinetti. Così la conduttrice potrà continuare a lavorare a Canale 5 solo nel pomeriggio con il suo programma di intrattenimento, cronaca e attualità. “C’è bisogno di lei” commenta il segretario del Pd dopo aver appreso la cancellazione della trasmissione.

LEGGI ANCHE>>> Barbara D’Urso rivela in diretta il segreto di Yaman su Diletta Leotta

Barbara D’Urso: look nero, è già in lutto?

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso, triplo selfie di bellezza e un bacio col cuore: che entusiasmo – FOTO

Una tra le conduttrici più discusse sul web, Barbar D’Urso è da sempre al centro del mirino, tra chi prende le sue difese e chi invece la ripudia. Su Instagram ha molti follower, quasi tre milioni, ma non tutti la adorano e la supportano. Anzi c’è chi molto spesso si lascia scappare qualche commento scomodo e per niente positivo. Ma nonostante tutto, la presentatrice di Mediaset guarda avanti e continua la sua strada a testa alta. O almeno fino ad adesso. La notizia del suo addio l’avrà sconvolta? Per il momento la donna non ha lasciato dichiarazioni, ma dal suo sguardo si percepisce qualcosa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“Col cuore” scrive ai fan che l’hanno sempre supportata mostrandosi in un abito nero di pizzo dalle spalle scoperte. Nonostante l’età, la sensualità non le manca. La donna sa come mantenersi in forma.