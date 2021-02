Caterina Balivo appena tornata dal centro estetico, è luminosa-FOTO

La Balivo di ritorno dal centro estetico appare luminosa e raggiante con una giacca di pelle rock e una gonna lunga nera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Che stile la Balivo, al centro estetico ci va vestita rock! Appare con una gonna lunga nera a una giacca di pelle. Nella didascalia scrive:”Tornata a casa dal centro estetico, non vedo l’ora di provare il programma TU+ di Marzia Clinic. Comincio nei prossimi giorni vi racconto di più”. La Balivo inizia quindi un nuovo programma estetico per diventare ancora più bella.

LEGGI ANCHE>>>Sanremo 2021, il brano di Annalisa: il testo della sua canzone “Dieci”

I 41 anni di Caterina Balivo festeggiati in famiglia a casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Miriana Trevisan: nudità paradisiaca e bellezza da belle époque, irresistibile – FOTO

La bella conduttrice ha compiuto il 21 febbraio 41 anni. L’età della riflessione, l’età in cui si tirano le somme di quella che è stata la propria vita fino ad ora. Tra conquiste e gavette la Balivo può dire di aver vinto tutto. Ha una bellissima famiglia che ama molto, figli e marito per cui impazzisce. Una carriera grande e fatta di successi. Insomma non le manca nulla si potrebbe dire. Condivide su Instagram le foto dei suoi 40 anni l’anno scorso, appare con un abito in paiettes bianco e una coroncina in testa. Accanto a lei appare la torta enorme bianca e oro con decorazioni nere e con scritto 40 grande in cima. Il suo look ricorda molto il Grande Gatsby, ma si sa la Balivo ha stile e si vede.

Ricorda il passato compleanno con un pò di nostalgia. Quest’anno non è stata la stessa cosa per via della pandemia, tra lockdown e pensieri tormentati. Nella didascalia sotto la foto scrive:”Quando ero piccola pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei giorni più divertenti e emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza, dei balli, dei canti, dei baci, e degli abbracci..Sono andata giù nel solco che si è aperto..ho sentito dolore, rabbia e impotenza”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il suo pensiero nel giorno del suo compleanno va a chi ha perso tutto e ha paura del futuro per via della pandemia. A chi non sa più sorridere e a chi pensa che domani non ce la farà. Non è stato facile festeggiare i compleanni quest’anno. I pensieri erano tristi e alcuni erano in difficoltà economica, la Balivo ha avuto un pensiero per tutti e le fa onore.