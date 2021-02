Caterino Balivo, volete sapere che casa ha? Un design mai visto!

La conduttrice partenopea vive insieme alla sua famiglia in un appartamento al centro di Roma. Un vero lusso con un arredo minimal.

Caterina Balivo è una conduttrice italiana ed ex modella, classe ’80, molto amata dal pubblico.

Si è classificata nel 1999 terza al concorso di bellezza Miss Italia, vinto quell’anno da Manila Nazzaro.

Dopo i suoi successi avuti grazie a Detto Fatto su Rai Due e Vieni da me su Rai uno entrambi in onda all’ora di pranzo, la bella partenopea ha deciso di prendersi una pausa per ritagliare più tempo da dedicare alla sua famiglia.

Ciononostante di recente è tornata sul piccolo schermo con un appuntamento sicuramente meno impegnativo dei suoi programmi in onda tutti i giorni in diretta. Caterina infatti è il nuovo giudice de ‘Il cantante mascherato’ in onda il venerdì sera su Rai uno e condotto da Milly Carlucci.

Affianca i colleghi Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Patty Pravo che hanno il compito di indovinare chi si cela dietro le maschere.

L’appartamento con vista sulla Città eterna

Caterina insieme al marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora vive in un appartamento mozzafiato al centro di Roma.

Caterina e Guido dono sposati dal 2014 e il marito è un imprenditore, dirigente d’azienda e scrittore.

I due hanno scelto un appartamento al centro di Roma molto chic e curato nei minimi dettagli con una veranda che ha una vista mozzafiato sulla Città eterna.

La grande sala da pranzo ha un imponente divano che domina al centro della stanza corredata da un arredo minimal e molto chic.

Diverse sono le piante da interno presenti nel salone che arricchiscono la sala e non passa inosservato un grande tavolo in legno grezzo: chicca del solone.

Anche la cucina è molto grande ed elegante e la conduttrice spesso si diletta a realizzare delle prelibatezze per la sua famiglia.

La camera da letto è essenziale con pochissimi dettagli d’arredo e risulta molto luminosa.

Al contrario le stanze dei piccoli sono molto colorate e ricche di giochi che le rendono vivaci e accoglienti.

La chicca della casa è sicuramente la veranda con uno splendido affaccio sulla Città Eterna che lascia senza fiato.