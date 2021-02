Cavolo nero, quali sono i benefici per l’organismo e come usarlo in cucina

Tra le verdure di stagione il cavolo nero svolge un’azione anti-tumorale, anti-invecchiamento e protettiva nei confronti di occhi e cuore

Forse non ha un aspetto molto rassicurante ma il cavolo nero è delizioso se utilizzato per preparare zuppe e contorni sfiziosi. Fa parte della famiglia delle Brassica oleracea varietà sabellica, ed è facilmente rintracciabile al banco verdura per le sue foglie lunghe e scure arricciate soprattutto nelle punte estreme.

Si tratta di un vegetale la cui stagionalità va da novembre ad aprile ed innumerevoli sono le sue proprietà benefiche per l’organismo umano. Il cavolo nero è composto prevalentemente da acqua, fibre, grassi, proteine e carboidrati ma contiene anche molti sali minerali come calcio, ferro, sodio, manganese e rame. Mangiandolo con regolarità inoltre si fa anche il pieno di vitamine del gruppo A, B1, B2, B3, B6, C e K. Ma quali sono i suoi principali benefici apportati nel lungo periodo?

Anti-tumorale e anti-invecchiamento poiché agisce contro i radicali liberi, questo grazie alla presenza dei fitonutrienti glucosinolati e flavonoidi. Questi sono antiossidanti che aiutano a rallentare l’invecchiamento cellulare dei tessuti, quindi anche la pelle ed i capelli ne beneficeranno.

Rafforza il sistema immunitario. Pochi sanno che il cavolo nero contiene vitamina C cinque volte superiore agli spinaci e alle arance tanto osannate durante la stagione fredda per combattere i malanni di stagione.

Riduce il colesterolo cattivo nel sangue (LDL) come tutti gli alimenti di colore verde ricchi di fibre e clorofilla.

Sembra che i flavonoidi del cavolo nero proteggano anche il cuore ed il cervello con azione antidepressiva e mnemonica.

Protegge le ossa e gli occhi grazie alla vitamina K che è in grado di far assorbire il calcio indispensabile per il sistema scheletrico. Inoltre il meta-carotene e la luteina rafforzano la salute degli occhi prevenendo sintomatologie come la cataratta.

Il cavolo nero è anche un antinfiammatorio naturale se bevuto come decotto aiutando le mucose gastriche a sgonfiarsi in caso di irritazione o coliche.

Cavolo nero, come usarlo in cucina

Il cavolo nero nel nostro Paese non è tra gli alimenti più amati arbitrariamente in tutte le regioni. Ad esempio la Toscana è la patria di questo ortaggio e lo troviamo in zuppe, ribollita, vellutate, pesto, come contorno semplicemente lessato e condito con un po’ di limone, sale e olio extravergine di oliva. Ma non è questo l’unico modo per poterlo consumare.

Se si considera che contiene 25 kcal per ogni 100 grammi di prodotto, forse può risultare salutare da inserire nella dieta di molte persone che desiderano mettersi a regime alimentare seguiti da un medico.

Il 5 febbraio si è inoltre celebrata la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, e non c’è nulla di meglio che poter riconvertire in prelibate leccornie alcuni che possono sembrare appunto scarti alimentari delle nostre cucine. Le foglie del cavolo nero con i gambi più lunghi ad esempio possono essere trasformate in fragranti chips. Vediamo come:

Tagliare le foglie del cavolo nero e amalgamarle bene con sale, pepe, olio e semi di sesamo. Disporle su una placca da forno separate tra loro e versarvi sopra anche dello sciroppo d’agave se si desidera intensificare la loro fragranza. Forno ventilato 160° per 20-25 minuti, e le chips sono servite come snack e spuntino salutare.