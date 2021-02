Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 25 febbraio: due segreti da svelare

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 25 febbraio: Azzurra nasconde un segreto. Suor Angela ha a che fare con nuovi affari di famiglia.

Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti 6 abbiamo assistito alla rottura ufficiale tra Nico e Ginevra. Il ragazzo, particolarmente provato dalla situazione, si è sfogato con Monica, senza sapere che la ragazza è ancora innamorata di lui. Nel frattempo Azzurra è sempre più affezionata alla piccola Penny e dubita della sua vocazione. Erasmo e Suor Angela sanno finalmente tutto del loro legame di parentela, ma – paradossalmente – le cose tra di loro vanno solo peggiorando.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 25 febbraio: Primo è in fin di vita

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 scopriamo che la salute di Primo peggiorerà e l’uomo scoprirà di aver bisogno di un trapianto di reni. Erasmo potrebbe salvarlo, ma è molto riluttante a riguardo. Nel frattempo Suor Angela aggiungerà un altro tassello al suo nebuloso passato, mentre Azzurra cercherà di spingere Penny verso Monica. La ragazza sarà tuttavia distratta dall’arrivo in convento di Edo, figlio di Luca, di cui in passato si è presa cura. Rivedere Edo, ormai cresciuto, significherà per lei rivivere tutti quei momenti che l’hanno avvicinata a Nico. Il ragazzo, intanto, lavorerà ad un caso legale che coinvolge la sorella Miriam.

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulla puntata di giovedì 4 marzo.

