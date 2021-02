Chiara Ferragni: post floreale per una giornata speciale FOTO

Perché oggi è un giorno speciale per Chiara Ferragni? Scopriamolo attraverso il post che ha pubblicato da poco su Instagram

Seguita da quasi ventitré milioni di follower, Chiara Ferragni è la regina delle influencer. Dal suo piccolo blog nel giro di pochi anni ha creato un impero dove oggi condivide tanti momenti della sua giornata e molti consigli di moda e non solo. Bella e intraprendente, non sta mai ferma, è sempre alla ricerca del nuovo ed è proprio questo suo talento che l’ha portata a scalare la vetta del successo.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni colora la Pasqua 2021: non finisce mai di sorprenderci! – FOTO

Chiara Ferragni: cosa mostra nell’ultimo post?

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni: pancione esplode ma non solo quello, FOTO

Chiara Ferragni non perde occasione di pubblicare foto della sua giornata, d’altronde è il suo lavoro. Ma qual è la novità di oggi? Sul suo profilo Instagram posta delle immagini che riguardano il suo brand. Che cosa bolle in pentola? Sono arrivate in store le nuove scarpe e l’influencer non tarda a mostrarle a tutti i suoi fan. Super colorate proprio come lei negli ultimi scatti. Indossa una giacca floreale che rimanda alla prossima primavera e quel sorriso tenue ma presente sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Una vera star del web, da anni macina follower ed è la guida di molte ragazze e ragazzi che si cimentano nel suo ambito. Per arrivare a certi livelli non serve solo essere belle, ma anche sapersi muovere, conoscere persone ed impegnarsi in tutto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La baby girl che sta per nascere seguirà le orme della mamma quando sarà grande? Non vediamo l’ora di conoscere il nome della piccola.