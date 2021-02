Concita De Gregorio si scaglia contro le scelte leghiste del governo Draghi

Ospite ad Agorà la giornalista Concita De Gregorio si pronuncia sulla sua contrarietà verso le scelte leghiste di Draghi.

La giornalista, Concita De Gregorio, ospitata nella trasmissione mattutina di RaiTre: Agorà, si scaglia contro le tendenze estremiste e scadenti riferendosi principalmente alla presenza confermata di alcuni sotto segretari del nuovo Governo Draghi. Secondo il punto di vista della scrittrice e conduttrice radiofonica, la situazione non è mai stata chiara come adesso: “non ricordo di aver mai visto una compagine così scadente“, ha sentenziato scettica sulla maggioranza forzista e leghista che non rappresenta minimamente i suoi ideali.

Concita De Gregorio ad Agorà e “la qualità scandente” delle scelte intraprese

Proferita soltanto tre giorni fa la scelta ufficiali dei sotto segretari che prenderanno il posto dei prescelti di Giuseppe Conte, lascia atterrita la coscienza della giornalista di origini pisane. Mettendo in tal modo in primo piano i principali obiettivi da perseguire da parte del Governo, ovvero la campagna di vaccinazioni e il Recovery Fund, secondo Concita si tratterebbe soltanto di una valida scusa per ottenere quel che si voleva da tempo.

“Con la nomina dei sottosegretari secondo me dobbiamo seppellire definitivamente la definizione di governo dei competenti, ammesso sia mai stato vero“, ha aggiunto senza tentennamenti.

Draghi avrebbe attuato una serie di “ripescaggi da mondi che sembravano il passato remoto“, fra questo in linea di guerra: “l’avvocato di Berlusconi“, come molti altri. A salvarsi invece dalla lista nera dei forzisti sarebbero davvero in pochi. Per fare uno esempio, alla sicurezza: Franco Cabrieli.

