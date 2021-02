Crema antirughe fai da te: ingredienti utili a prevenire i segni dell’invecchiamento

Tutti gli ingredienti utili a prevenire i segni dell’invecchiamento. Ecco come prevenire l’invecchiamento in poche mosse.

Uno dei problemi che vi ritroverete affrontare nel corso della vostra vita è sicuramente la comparsa delle rughe. Appena spuntano, vi sentite afflitte da un senso di angoscia perché le rughe non fanno altro che sottolineare come è rapido lo scorrere del tempo. In commercio esistono tante creme che ci aiutano a combattere questo inestetismo e a ritardarne la comparsa.

Tuttavia, queste creme sono molto spesso al di fuori dalla portata di tutti sia per il costo, quasi sempre elevato, ma anche e soprattutto perché presentano al loro interno ingredienti non naturali che possono andare ad arrossare e irritare la pelle.

Per fortuna, potete sfruttare le proprietà di molti ingredienti che potete trovare all’interno della dispensa, con piccoli accorgimenti. Potrete creare delle creme fatte in casa, avendo dei vantaggi. In primis quello economico. Ma non solo. Potrete avere un prodotto del tutto naturale che non vada in contrasto con la vostra cute .

Realizzare una crema antirughe naturale

Gli ingredienti con cui potete creare la vostra crema antirughe preferita spaziano dalla frutta alla verdura per passare agli oli e allo yogurt.

Uno degli ingredienti migliori per la lotta alle rughe è sicuramente il limone. Il succo di limone, con la sua acidità, è un ottimo purificante per la pelle. In questo modo l’ alta acidità del limone andrà a fungere anche da antibatterico, ritardando in modo del tutto naturale la comparsa delle prime rughe.

Una delle creme più importanti ed efficaci contro la comparsa delle rughe è sicuramente quella composta da limone, prezzemolo e miele. Per ceare una crema con questo ingrediente molto semplice non dovete fare altro che aggiungere il succo di un limone in mezzo bicchiere di acqua e iniziare a mescolare aggiungendo un cucchiaio di miele e un pizzico di prezzemolo fino ad ottenere un composto omogeneo e che non presenti grumi in modo da rendere molto semplice l’applicazione.

Una volta ottenuta questa crema, dovete farla riposare per una notte dopodiché appena svegli passerete all’applicazione sul viso, in particolar modo alle zone della fronte e del contorno occhi. A questo punto, non dovrete fare altro che aspettare che la crema si asciughi ed essere costanti nell’ applicazione sia la mattina che la sera prima di andare a dormire.

Un altro ingrediente ottimo per ritardare la comparsa delle rughe è sicuramente il cetriolo perché con la sua capacità di idratare la pelle permette di ritardare la degradazione dell’elastina e soprattutto dell’acido ialuronico che sono i maggiori responsabili della comparsa delle rughe, facendo perdere elasticità alla pelle.

Non dovrete far altro che frullare dei piccoli pezzetti di cetriolo e aggiungere un cucchiaio di olio d’oliva. Una volta ottenuto un composto cremoso, applicatelo sul viso (in particolar modo dove possono presentarsi delle rughe). Aspettate che la crema sia del tutto assorbita dalla vostra pelle. In questo modo, con questi semplici rimedi, andrete a rallentare di molto la comparsa delle prime rughe.