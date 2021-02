Scardina dopo Ballando con le stelle afferma di voler vincere il trono dei pesi supermedi dell’Unione Europea

Daniele Scardina ha già progettato il suo futuro, il primo step è vincere la cintura dei pesi supermedi poi lavorerà in televisione. Confessa di essere preparato al 100 per questo match e molto concentrato, punta a vincere. Il suo sfidante è Cesar Nunez ed è un osso duro, ma lui è pronto a tutto e non ha paura di nulla.

Il futuro in televisione di King Toretto

Scardina ha partecipato recentemente al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Ne parla benissimo dicendo che per lui è stata un’esperienza magnifica che rifarebbe. Confessa anche che gli piacerebbe fare altro in televisione, lo diverte molto e inoltre ci vedrebbe l’opportunità di far conoscere la boxe di più. Attende quindi che capiti qualcos’altro in questo campo. Rivela che un suo sogno sarebbe di lavorare in un film della Marvel anche, visto che sono i suoi film preferiti insieme ad altri d’azione e tosti. Oltre ad avere una passione per il cinema, in questo momento ha scoperto il trekking e lo pratica quando può, gli piace molto e lo rilassa.

Insomma gli hobbies del pugile sono molto tranquilli e rilassanti, l’opposto del lavoro che fa. Ma ci vuole un pò di calma quando per lavoro “spacchi tutto”. Il pugile recentemente ha visto anche la fine della storia d’amore con la conduttrice Diletta Leotta. A quanto pare lui avrebbe fatto uno scivolone e lei non lo ha perdonato, dopo un tentato riavvicinamento le cose sono finite definitivamente.

Ad oggi infatti la Leotta sta insieme all’attore turco Can Yaman, che nonostante le critiche e le voci che sia una storia di convenienza, i due intanto vanno a convivere. Torretto rimane solo ma sicuramente non passerà tanto tempo prima che trovi un’altro amore.