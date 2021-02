Dayane Mello, pancino e décolleté in mostra…”Libertà” – FOTO

Dayane Mello, in attesa che si aprano i cancelli del Grande Fratello Vip, regala ai suoi fan un’immagine da sogno

Bellissima come sempre Dayane Mello non smette di incantare i tanti che la seguono e la supportano attraverso il suo profilo Instagram. Nell’attesa che quest’infinita edizione del Grande Fratello Vip termini i suoi follower hanno avuto la fortuna di deliziarsi con una foto della bella brasiliana. Lo scatto è ripreso nelle strade di Milano, certamente si tratta di un ricordo, e mostra Dayane in tutto il suo fascino. La modella indossa semplicemente un paio di jeans e un top quasi inesistente che lascia scoperto il suo addome statuario. Il delicato décolleté è racchiuso nel morbido tessuto di pelle conferendole un’aria decisamente seducente. I capelli mossi dal vento, i lineamenti perfetti e la carnagione tipica di chi ha la fortuna di arrivare dalla terra del Carnevale, completano un’immagine capace come poche di stamparsi nella mente.

I problemi di Karina Cascella “a causa” di Dayane Mello

Mentre Dayane Mello vive gli ultimi giorni da reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, Karina Cascella sta avendo diversi problemi a causa delle sue esternazioni contro la modella. Una delle opinioniste più amate di Barbara D’Urso è diventata infatti bersaglio addirittura di minacce di pseudo fan della bellissima modella brasiliana. La colpa della Cascella sarebbe stata quello di aver criticato aspramente il comportamento di Dayane all’interno della “casa” dipingendola come una donna calcolatrice che gioca con gli altri. In merito alla Mello infatti l’influencer avrebbe scritto: “Fanno paura la lucidità, la freddezza e il gelo che Dayane adotta quando fa una scelta“.

Un’accusa ben precisa che ha immediatamente fatto scattare i tanti fan, soprattutto brasiliani, della modella. La difesa degli ammiratori di Dayane però è assurdamente sfociata addirittura in minacce e offese tanto gravi da costringere Karina a sporgere denuncia nei loro confronti.