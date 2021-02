I Dellai negativi al Covid: confermata la loro partecipazione a Sanremo 2021

Buone notizie per i Dellai: dopo alcune settimane di incertezza, il duo di Sanremo Giovani è risultato negativo al Covid 19.

Giorni di panico per i Dellai. Il duo originario di Cattolica – in lizza per la categoria Nuove Proposte di Sanremo Giovani – è risultato positivo al Covid 19. La positività, attestata tramite tampone molecolare, ha rischiato di mischiare le carte in tavola ad un Festival già flagellato da milioni di problematiche. Fortuntamente la sorte ha voluto che le cose si sistemassero in extremis, proprio mentre i due giovani artisti cominciavano a perdere le speranze. Dopo due settimane di completo isolamento (e silenzio sulla questione) i Dellai annunciano ora la notizia della loro negatività al tampone e si preparano a partire per Sanremo.

Sanremo 2021, Nuove Proposte: i Dellai verso l’Ariston

È con un video su Instagram che Matteo e Luca Dellai annunciano la loro partenza per Sanremo 2021. Sono state settimane difficili – raccontano nel video -. Sono risultati positivi al Covid 19 alcune settimane fa e da allora hanno trascorso quasi tutto il tempo in isolamento. La notizia dell’accertata negatività ha ridato loro la speranza. Con un rinnovato entusiasmo il duo romagnolo si appresta dunque a calcare il palco dell’Ariston, presentando il brano “Io sono Luca”.

Nato della mente di Matteo, “Io sono Luca” narra la vita e i problemi di ogni adolescente e giovane adulto, incarnato – appunto – da Luca. Egli è dunque al contempo protagonista della storia ed emblema di un’intera generazione. Il video, diretto da Creativite, punta a rappresentare il disagio sociale provato da Luca attraverso l’espediente di un carrello che impedisce i movimenti ma, se sfruttato bene, può diventare addirittura un mezzo per spiccare il volo.