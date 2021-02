Diletta Leotta, “direttamente a casa tua”, la consegna più bella – FOTO

Diletta Leotta tra le storie di Instagram appare impegnata a spedire i pacchi. I followers sono impazienti, di cosa si tratta?

Diletta Leotta in una curiosa veste appare su Instagram. La giornalista sportiva più amata d’Italia e non solo, vista la sua relazione con l’attore turco Can Yaman, si trova intenta a confezionare pacchetti per conto di Amazon e avverte il suo pubblico della possibilità di riceverli comodamente a casa e direttamente da lei personalmente. Un invito che sicuramente non passa inosservato. La bellezza della Leotta è fuori discussione ma questa veste “casalinga” piace molto. Capelli sciolti, viso poco truccato si trova seduta davanti a queste consegne da preparare. Per scoprire come conoscere di persona Diletta? Lo suggerisce lei stessa, basta fare swipe up e si avranno tutte le informazioni necessarie. Acquista il libro di Diletta Leotta tra il 10 e il 28 febbraio e potrebbe essere proprio lei a consegnartelo! questo è ciò appare seguendo le istruzioni riportate nella storia. Per i fans della Leotta è sicuramente un’occasione da non perdere.

Diletta Leotta, la FOTO dell’allenamento virale sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è molto seguita sui social, amatissima dal web ogni foto diventa motivo di contemplazione. Il suo allenamento buddyfit immortalato dalla stessa in chiave anche autoironica è stata molto apprezzata sul social, tanto che i commenti sono numerosi, alcuni dei quali veramente ironici e capaci di far scappare un sorriso. In una sequenza di due foto, Diletta scrive: Instagram VS real life 🤣 in quanto nella prima foto appare in posa, perfetta e sorridente, nella seconda invece è a terra sempre durante un allenamento ma in una posa assolutamente più spontanea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Con un sorriso non solo bellissimo ma contagioso. Magnifica.