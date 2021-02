Elena Barolo, il babydoll è irresistibile, lo SCATTO fa il record di likes

Elena Barolo, ex velina di Striscia La Notizia, ha condiviso uno scatto che ha lasciato i fan di stucco: il babydoll è a dir poco irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

La carriera di Elena Barolo è iniziata all’interno del celebre tg satirico di Canale Cinque. Nel 2002, dopo aver vinto le relative selezioni, la showgirl è stata scelta come velina bionda, in coppia con l’altrettanto affermata Giorgia Palmas. Grazie al palcoscenico di “Striscia”, per la Barolo si sono immediatamente spalancate le porte dello spettacolo. L’ex velina, che ha partecipato a svariate trasmissioni in qualità di inviata, si è anche ritagliata dei ruoli nell’ambito del cinema. I followers, che seguono le avventure di Elena con passione, non perdono mai di vista il suo account Instagram: proprio quest’oggi, l’attrice ha postato uno scatto mozzafiato in babydoll.

Elena Barolo, il babydoll è da perdere la testa, che fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

Elena Barolo ha sfoggiato per gli utenti di Instagram un babydoll che ha lasciato tutti di stucco. L’ex velina bionda di “Striscia La Notizia”, 39 anni quest’anno, vanta ancora di curve formidabili e di una bellezza che fa rimanere senza parole. Con i suoi occhi di ghiaccio, la Barolo non può non folgorare gli utenti che la seguono – oltre 200mila.

Nello scatto recentemente pubblicato, Elena indossa una vestaglia verde con dei ricami ai bordi. Nonostante il cardigan nasconda parzialmente le sue curve, il fisico prorompente fa capolino da sotto il vestito, ottenendo gli apprezzamenti dei followers. L’ex velina fissa l’obiettivo con aria assorta: una visuale ancora più sconvolgente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

“Sei una donna fantastica“, “Bellissima“, si legge nei commenti al post, che sono tutti a favore della bella attrice. In breve tempo, lo scatto si è guadagnato il record di likes.