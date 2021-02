Eleonora Incardona ha mandato in visibilio i suoi followers condividendo uno scatto strepitoso in tenuta d’allenamento.

Eleonora Incardona è una delle influencer più amate e seguite dal popolo del web: la siciliana è dotata di una bellezza fuori dal comune e di una straordinaria sensualità. La classe 1991 ha tentato di accedere al mondo televisivo partecipando al concorso di ‘Miss Italia’ e a ‘Veline’.

La 29enne, poco fa, ha deliziato i suoi ammiratori condividendo una foto strepitosa. La nativa di Ragusa è in tenuta d’allenamento e il top fa una fatica immensa nel contenere il suo décolleté esplosivo. Lo scatto ha già raccolto numeri incredibili.

Eleonora Incardona, allenamento piccante: che fisico

Eleonora in tenuta d’allenamento è uno spettacolo per gli occhi. La sexy influencer è decisamente esplosiva: il top fa una fatica incredibile nel contenere il suo décolleté prosperoso. La bellezza del suo viso è disarmante mentre il suo fisico è da capogiro. La siciliana indossa anche un pantalone super aderente che esalta le sue forme.

Stando a quanto scritto nella didascalia, la ragazza sta facendo una sessione d’allenamento in casa. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha raccolto già 11mila cuoricini. “Bellissima”, “Foto eccellente”, “Top la mia atleta”, “Stupenda”, “Complimenti”, “Stupenda e sexy”, “Fantastica”, si legge.

La Incardona sa come far impazzire i suoi seguaci e condivide talvolta scatti in bikini strepitosi. I costumi striminziti che indossa mettono sempre in evidenza le sue forme da arresto cardiocircolatorio.