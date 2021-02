Elettra Lamborghini, come mamma l’ha fatta: una visione – FOTO

Elettra Lamborghini vera e autentica senza trucco, il suo stile di vita. Voi l’avete mai vista senza make-up? Fantastica

Elettra Lamborghini non ha bisogno di consigli di stile. Lei, la twerking queen non ha da imparare proprio da nessuno. Il suo look non passa mai inosservato e poi da un anno a questa parte ha decisamente cambiato strada rivolgendosi più verso lo chic.

È dalla sua partecipazione a Sanremo che l’ereditiera più famosa d’Italia ha iniziato a mostrare la sua classe, con abiti che non sono passati inosservati e poi il suo taglio di capelli, ha fatto tutto il resto diventando un trend molto apprezzato.

C’è da dire inoltre che Elettra sa essere cangiante, passando in modo quasi naturale dal super casual allo chic. Ma in realtà c’è poi un’altra cosa che piace molto ai suoi follower, e riguarda come si mostra sempre su Instagram.

Elettra Lamborghini senza trucco, sempre bellissima

Elettra Lamborghini lo ha detto più volte, quando non è necessario non ama truccarsi. Su Instagram, infatti, quando parla al suo larghissimo pubblico formato da 6,5 milioni di follower, non si mostra mai truccata e non usa mai i filtri proposti dall’app di cui quasi tutte le influencer non ne possono fare a meno.

A lei tutti questi artifizi non piacciono. A lei che è spontanea e vera piace mostrarsi per come è tanto che recentemente ha fatto vedere anche cosa significa per lei truccarsi quando deve farlo da sola, mettendo sul viso pochissimi ingredienti che la rendono naturalissima. E anche nelle ultime Instagram Stories lo ha fatto, si è mostrata come mamma l’ha fatta.

Senza trucco. Si fa vedere in macchina senza nulla in viso, si sposta i capelli baciati dal sole e scrive “No make up life” con una emoticon che fa la linguaccia. Subito dopo però deve correre in sala trucco però per lo shooting per la sua collezione. Voi come la preferite?

