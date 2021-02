Il pantalone clou dell’Estate 2021 è quello a vita alta di Elettra Lamborghini

E ora che abbiamo scoperto il pantalone di Elettra Lamborghini, noi fashion victims concludiamo ufficialmente la ricerca del modello perfetto per l’Estate 2021.

Il pantalone che Elettra Lamborghini ha recentemente sfoggiato su Instagram racchiude in un solo capo tutti i segreti delle tendenze moda Estate 2021.

Che l’ereditiera fosse un’icona di stile ormai non avevamo dubbi. Ed ecco che, mantenendo il suo status, ci regala quest’altra lezione da cui possiamo prendere appunti per non farci trovare impreparate in fatto di fashion dalle stagioni più calde.

In un post su Instagram, l’artista musicale si mostra ai suoi followers con indosso un modello a vita alta, molto aderente e decorato con una fantasia geometrica che crea un effetto ottico assolutamente wow.

Siamo davanti ad un capo che punta tutto sulla comodità, caratteristica ormai d’obbligo nelle richieste della moda dell’ultimo anno. Aderente ma senza stringere, è un confort che sposa lo stile e le tendenze del momento: un pantalone che non vuole passare inosservato, un protagonista indiscusso delle fotografie.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Elettra Lamborghini e il pantalone geometrico dell’Estate 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Più sensuali ed ipnotici che mai, questi scatti incantano i fan della bellissima cantante attraverso il suo sguardo di ghiaccio e l’irresistibile motivo geometrico dell’outfit.

Leggi anche -> 24 Bottles: l’accessorio green entra ufficialmente nelle grazie di Fendi e Dior

Elettra Lamborghini ha abbinato il pantalone ad un top coordinato, ottenendone un effetto incantatore e magnetico.

Ovviamente, non si è obbligati a restare en pendant e il pantalone può essere indossato con T-shirt, bluse e camicie tinta unita (immaginate un capo total white, che chic!). Meglio ancora se la lunghezza lascia intravedere l’addome, senza nascondere la particolarità della vita alta del pantalone.

Per restare in linea con le tendenze dell’Estate 2021, la calzatura perfetta che completa il nostro outfit con pantalone geometrico è l’inimitabile sneakers. Semplice da imitare, basico ma assolutamente esplosivo!