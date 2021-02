Elisa D’Ospina in camicetta trasparente, si vede il reggiseno: pretty in pink – FOTO

Elisa D’Ospina fa venire i brividi lungo la schiena ai follower, in stato d’ammirazione per il suo intervento in “pretty in pink”

Dispensatrice di bellezza alla moda, Elisa D’Ospina ha fatto di nuovo il pieno di likes su Instagram, con quel sorriso splendente che ti entra dritto nel cuore. Così la super scrittrice e modella curvy più conosciuta d’Italia ha fatto di nuovo conquiste sul web, dopo l’ennesima puntata di “Detto Fatto”, ivi è ospite fissa.

La sua permanenza in Rai risale dallo scorso anno, quando al timone del programma c’era ancora Caterina Balivo. Con l’avvicendamento di Bianca Guaccero è rimasta saldamente al suo posto, troppo importante per perderla di vista, soprattutto per le giovani ragazze dell’avvenire.

In passato, la D’Ospina è stata colpita dal fenomeno del body shaming, che grazie alla forza, al coraggio e la determinazione del suo carattere ha saputo superare. Oggi è una grande studiosa di quei temi, che un tempo la misero spalle al muro, con compagni di classe e amici

Elisa D’Ospina, colpo d’occhio di bellezza naturale: splendida e raffinata

Tra le top model più curvy d’Italia, Elisa D’Ospina è il personaggio più talentuoso da un punto di vista dello spettacolo alla moda dei giorni nostri. Solo con il tempo ha capito l’importanza di accettarsi così come si è. Ma per farlo ha dovuto studiare a fondo tutti i dettagli che un tempo le erano stati recriminati dai compagni di scuola e non solo.

Con il passare degli anni, Elisa ha recuperato “terreno” ed oggi dispensa profumo di “delizia” e femminilità da tutti i pori. Il ruolo di ospite fisso a “Detto Fatto” non le basta per “professare” in toto il suo “credo” di bellezza. Eccola dunque “comandare” le operazioni tra le modelle dell’avvenire e approfittare della nuova ondata di fascino, mettendo in risalto i dettagli più intimi del suo repertorio attuale.

In occasione di una sfilata da campagna pubblicitaria, Elisa D’Ospina mostra a tutti una tendenza ultra sensuale, mai riscontrata in precedenza. Camicetta fucsia super trasparente che risalta l’abbondanza del reggiseno, conenente un paio di curve spettacolari, la “ciliegina” sulla torta di una femminilità in perenne ascesa.

La modella curvy dunque si è nuovamente incanalata nelle vesti di “impresaria” della bellezza più semplice e raffinata. E voi, invece, cosa ne pensate di lei?