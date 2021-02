Elisa Isoardi: naufraga all’Isola dei famosi, ma i fan non lo accettano FOTO

Elisa Isoardi è pronta per l’Isola dei famosi? Lei sì, sono i fan a non esserlo. Dopo aver pubblicato una foto, balzano commenti ovunque

Elisa Isoardi dopo il successo di Ballando con le stelle, è pronta per una nuova esperienza. Sarà una delle concorrenti dell’Isola dei famosi, l’edizione sta per partire con Ilary Blasi come presentatrice. La conduttrice sarà in grado a meravigliare il pubblico con la sua tenacia e determinazione? Ne vedremo delle belle, intanto pubblica una foto sul suo profilo e si presenta come naufraga ufficiale. Immediatamente arrivano i commenti negativi da parte dei fan che non vedono di buon occhio la sua partecipazione.

Elisa Isoardi: come affronterà l’Isola dei famosi?

Cosa succederà all’Isola dei famosi? Chi accompagnerà Elisa Isoardi in questa nuova avventura? Non conosciamo ancora molti dettagli, ma una cosa è certa: la conduttrice vivrà l’esperienza con il sorriso che la contraddistingue da sempre e con la sua forza riuscirà a portare avanti il percorso a testa alta. O almeno questo è quello che si aspettano i suoi follower, molti dei quali ancora increduli. “Pronta” annuncia Isoardi su Instagram con tanto di foto.

“Ma dove vaiiiiiiiiii ? Lascia perdere, tu meriti un palcoscenico tutto tuo, dall’alto della tua bellezza e professionalità – è il commento di un fan – Quei posti, sono autentica sofferenza, non è mica una vacanza!”. “Non avrei mai voluto vederti lì” aggiunge un altro utente.

Quel che è fatto è fatto, ormai Elisa ha deciso: sarà una concorrente ufficiale della nuova edizione dell‘Isola dei famosi.