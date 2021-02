L’Eredità e Insinna: “Hai fatto un capolavoro stasera”. Stupore in studio

A L’Eredità questa sera succede l’impensabile e Flavio Insinna rimane senza parole di fronte all’errore della concorrente. Gelo in studio e rammarico sul volto della campionessa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lereditarai

L’Eredità è senza dubbio uno dei programmi più seguiti di Rai uno, storico programma a premi dove i concorrenti si affrontano in domande di cultura generale per raggiungere il gioco finale e vincere il montepremi in palio.

Dopo Massimo Cannoletta che ha realizzato il record di puntate in cui ha detenuto il ruolo di campione in carica fino a ritirarsi con benevolenza per lasciare spazio agli avversari, si sono susseguiti diversi concorrenti che hanno tentato di conquistare il bottino indovinando la parola nascosta ne ‘La ghigliottina‘.

LEGGI ANCHE —> Dayane Mello, la gaffe su Sanremo: “Ma come fa a saperlo?”

La concorrente ha sbagliato programma?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lereditarai

LEGGI ANCHE —> Caterino Balivo, volete sapere che casa ha? Un design mai visto!

Questa sera la campionessa Raffaella ha sfiorato la vittoria che consisteva nel portarsi a casa 52.500 euro. Una cifra sicuramente cospicua che la concorrente non ha potuto aggiudicarsi per un errore incredibile.

Le parole che dovevano indirizzarla verso quella nascosta erano: “entrare”, “auguri”, “pagamento”, “netto” e “accademico”. Dopo un attento ragionamento Raffaella ha risposto senza esitare scrivendo sul cartoncino “anticipo“.

Quando Flavio Insinna ha letto la parole scelta dalla concorrente è rimasto di stucco.

Il termine da indovinare infatti era esattamente il contrario cioè “ritardo“.

“Non ci posso credere“. “Hai fatto un capolavoro stasera ma hai scritto l’esatto contrario della risposta corretta. Purtroppo non siamo in anticipo, siamo in ritardo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lereditarai

Che la concorrente abbia sbagliato nel ragionamento della parola da indovinare o si è confusa programma poiché è nel gioco finale di ‘Avanti un altro‘ in onda nella stessa ora sulla rete della concorrenza che i campioni devono rispondere l’esatto contrario alla domanda di Paolo Bonolis.