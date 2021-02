Federica Nargi sublime con un balletto che ti manda al manicomio – VIDEO

Federica Nargi accende le fantasie del suo pubblico regalando sui social un video capace di far letteralmente uscire di testa

Riuscire ad ammirare l’ultimo video pubblicato da Federica Nargi su Instagram e non ritrovarsi con una camicia di forza urlando il suo nome è davvero un’impresa da titani. La bella modella gioca infatti con la salute mentale dei suoi follower regalando le immagini di un balletto in cui protagoniste assolute sono le meravigliose gambe. Vestita con una sexy camicia di jeans grigio scuro e un paio di shorts abbinati Federica nei pochi secondi che compongono il video lascia senza fiato. La bella showgirl ha infatti deciso di velare le sue grazie con delle calze a rete messe maggiormente in risalto nella loro sensualità dalle scarpe décolleté a tacco alto. I capelli che le ricadono sulle spalle e lo smagliante sorriso completano l’immagine di una dea giunta sulla terra per turbare i sogni dei poveri mortali.

Tutto pronto per il sì di Federica Nargi

Federica Nargi vive ormai da ben 12 anni una felice relazione con l’ex calciatore Alessandro Matri. La coppia si è decisamente consolidata nel tempo e vive anche la felicità di condividere l’amore per le due bellissime figlie Sofia e Beatrice di 4 e 1 anno. Alla coppia, bella e di successo, sembra mancare soltanto il tanto sospirato anello per completare il tutto. Alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane vorrebbero finalmente Federica ed Alessandro pronti a pronunciare il fatidico sì. La modella del resto non ha mai negato di desiderare il matrimonio, in particolare di realizzarlo sull’isola di Formentera che particolarmente ama.

I rumors che si stanno interessando alla coppia parlano di un misterioso bigliettino consegnato alla Nargi dal compagno in cui, oltre ad una romantica dedica, sarebbe stata scritta anche una data da dedicare alle nozze. Al momento però non la coppia non ha ancora né smentito né confermato.

