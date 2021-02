Giorgia Pantini, splende in abito lungo. Il sorriso è la sua arma migliore – FOTO

Per una volta anche Giorgia Pantini ha fatto la turista, negli scatti condivisi infatti la vediamo in gita a Civita con un’amica. Davvero un incanto in lungo

Giorgia Pantini è stata una delle protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”. Sposata con Luca Cantiano si è rivelata nel corso delle varie puntate sempre molto spontanea, freschezza che non le è mancata neppure dopo il divorzio con Luca.

Giorgia è una grande sportiva, è infatti un preparatore atletico di nuoto sincronizzato e pallavolo nella sua città e la cosa si nota visto il bellissimo fisico che sfoggia la ragazza romana.

Giorgia Pantini stupisce in abito color menta. Bellissima sui social

“Esistono strade piccole, strette, riservate, nascoste. Quelle che notano in pochi. Quelle che non urlano per rendersi visibili. Sono fatte di passi semplici, muri scrostati, colori segreti e luminosi. E da qualche parte c’è sempre un’emozione che aspetta di essere raccontata”. Giorgia nel postare le sue ultime foto sulla pagina Instagram si affida a Caramagna.

Sembra che però non stia parlando di strade, ma bensì di donne, che nella vita hanno dovuto adattarsi e prendere un’inclinazione diversa a seconda della pendenza incontrata. Giorgia la vediamo solare come sempre, emana luce propria e soprattutto in questi scatti splende con un bell’abito color menta. Anche con la mascherina fa vedere il suo bel sorriso, gli occhi parlano per lei in questa Civita di Bagnoregio visitata ma quasi deserta.

Gioca tra le vie della città morente, si nasconde, si mette in posa come una qualunque turista quando visita un luogo appena scoperto. Molti i commenti di saluto che le hanno fatto i fan che la seguono dopo la partecipazione a Matrimonio.

