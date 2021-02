Giulia Salemi: l’abuso subito dall’ex fidanzato emerge a Verissimo

L’ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi, è stata ospite di Silvia Toffanin: toccato il tasto dolente dell’abuso subito dal suo ex.

La scrittrice ventisettenne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, è stata invitata a partecipare in qualità di ospite alla trasmissione di Verissimo, diretta dalla sempre professionale ascoltatrice Silvia Toffanin. La puntata non andrà in onda prima del prossimo sabato, 27 febbraio, ma alcune anticipazioni pare che abbiano fatto in modo da tenere gli ammiratori di Giulia con il fiato sospeso. Scopriamo adesso di cosa si tratta.

Giulia Salemi, emerge adesso la verità sull’abuso subito

“Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”: é il titolo di uno dei suoi libri, pubblicato nel maggio scorso. Un insieme di pagine in cui Giulia affronta alcuni temi delicati e mostrando al contempo il coraggio di una leonessa. “Tra le pagine di questo libro scoprirete una versione inedita di me“, erano state le sue parole a riguardo prima che le prime copie venissero acquistate.

Ebbene, questo è il tasto dolente che verrà affrontato. Dopo il flirt con l’ex corteggiatore Pierpaolo Pretelli. Un tira e molla che ha generato non poche polemiche all’interno della casa del GF Vip. Poi la disputa indiretta con la sua “nemica giurata“, Elisabetta Gregoraci, adesso però è il momento di tornare nel passato. E di risvegliare ricordi per lei ancor meno piacevoli.

Nonostante il suo desiderio di approdare nel mondo dello spettacolo sia stato realizzato, Giulia porta ancora con sé delle ferite probabilmente non del tutto rimarginate. Ed è perciò che ha deciso di parlarne nuovamente nel salotto della Toffanin. Al di là del sofferto divorzio dei genitori, non dimentica l’abuso e la lunga relazione nociva con il suo ex.

