Grande Fratello Vip: una coppia torna a galla, nostalgia per il concorrente

Cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip? Riaffiorano i ricordi e si torna a parlare di una coppia gettonata, chi sono?

Al Grande Fratello Vip le soprese non finiscono mai, neanche a una settimana dalla finale. Così in questi giorni in cui nella casa sono rimasti in pochi e la vittoria di qualcuno è sempre più vicina, riaffiorano i ricordi e la nostalgia si fa sempre incalzante. Sono passati cinque mesi da quando i concorrenti hanno varcato la porta rossa e ed hanno iniziato a vivere la grande esperienza, ne sono successe di cose e il pubblico italiani li ha seguiti giorno dopo giorno.

Grande Fratello Vip: chi è la coppia che non si dimentica?

A distanza di diversi mesi, nonostante si sia innamorato di un’altra ragazza, un concorrente torna a parlare della sua vecchia fiamma. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, uno dei finalisti del Grande Fratello Vip. Oggi ad una settimana dalla finale, si trova da solo visto che la sua Giulia è stata eliminata. E così riaffiorano i ricordi di una coppia mai esistita, quella composta da lui e Elisabetta Gregoraci. “Magari ho anche sbagliato io a volte – ha rivelato l’uomo a Rosalinda –“Provavo ad idealizzare un po’ fuori”.

Insomma nonostante la nuova storia d’amore con Giulia Salemi, Pier Paolo Pretelli prova ancora qualcosa per la Gregoraci e tra i due sono rimaste delle cose in sospeso. Una volta uscito andranno a mangiare quella pizza che si erano promessi? Hanno ancora molte dichiarazioni da farsi. C’è ancora una possibilità?