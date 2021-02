Il radicchio, quali sono i benefici per l’organismo e come si usa in cucina

Il radicchio è una verdura in foglia dal sapore amarognolo ma è capace di apportare molti benefici all’organismo ed è ricco di vitamine e sali minerali come potassio, ferro, zinco, manganese.

In questo articolo ti spiegheremo cos’è il radicchio, quali sono le varietà esistenti di questa verdura e quali sono i benefici che apporta all’organismo. In più ti mostreremo come cucinare il radicchio se stai seguendo una dieta a basso contenuto di grassi ma ti daremo anche qualche idea originale per realizzare un piatto a dir poco goloso.

Il radicchio, quali sono le proprietà benefiche di questo alimento dal retrogusto amaro

Il radicchio è una tipologia di verdura in foglia che si presenta con un colore davvero speciale. Le sue foglie violacee sono la caratteristica di questa varietà di insalata che ha un sapore amaro intenso.

Il radicchio è perfetto per arricchire le insalate ma può anche essere cotto ed è lì che da il meglio di sé.

Esistono diverse tipologie di radicchio come quello rosso di Treviso, quello variegato di Castelfranco, quello di Chioggia e quello di Verona.

Insomma, il radicchio è un prodotto originario del Veneto e quelle che ti abbiamo elencato sono tutte varietà che hanno ottenuto dalla Commissione europea il marchio IGP cioè l’indicazione geografica protetta.

Il radicchio è una tipologia di verdura molto ricca vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, vitamina K. In più in esso sono presenti sali minerali quali potassio, magnesio, zinco, fosforo e manganese.

In più il radicchio è una verdura molto adatta a chi soffre di diabete del tipo 2 perché le fibre presenti sono in grado di trattenere gli zuccheri presenti nel sangue.

Grazie alla sue proprietà detossinanti e digestive il radicchio è perfetto per chi ha bisogno di depurarsi ma anche per chi soffre di cattiva digestione e sindrome del colon irritabile.

Infine, recenti studi hanno dimostrato come il radicchio sia un ortaggio particolarmente benefico per chi soffre di psoriasi cioè quella malattia della pelle che porta all’infiammazione e desquamazione dell’epidermide.

Come cucinare il radicchio se stai seguendo una dieta ipocalorica ma senza rinunciare al gusto

Se stai seguendo una dieta a ridotto contenuto di grassi e di calorie il radicchio è un alimento perfetto. Infatti, non è un caso che molti dietologi e nutrizionisti ne consiglino spessissimo l’assunzione.

Ci sono vari modi per mangiare il radicchio. Il primo è all’insalata. Puoi semplicemente lavare e tagliare il radicchio e condirlo con sale, olio extra vergine di oliva e aceto balsamico di Modena o succo di limone.

Se invece vuoi arricchire la tua insalata puoi accompagnarlo con gherigli di noci e scaglie di grana padano. Oppure puoi inserire anche le pere tagliate a dadini la cui dolcezza andrà a contrastare perfettamente con l’amaro del radicchio.

Se invece vuoi cucinare il radicchio noi ti consigliamo di piastrarlo e condirlo a tuo piacimento o ripassarlo in padella con olio extra vergine di oliva, cipolla o porro e peperoncino.

Adesso però ti daremo un piccolo consiglio per preparare un piatto molto goloso che fa del radicchio il protagonista: le trofie speck e radicchio.

Si tratta di un piatto molto semplice e veloce da preparare. Inizia subito mettendo a bollire l’acqua per la pasta. Nel frattempo in una padella larga metti a soffriggere la cipolla con dell’olio extra vergine di oliva e non appena si sarà imbiondita a aggiungi anche il radicchio tagliato a listarelle.

Quando il radicchio sarà quasi cotto aggiungi lo speck tagliato a dadini e completa la cottura. Non appena la pasta sarà cotta scolala e mantecala in padella con del parmigiano.

Il radicchio: ecco i valori nutrizionali, le calorie e le controindicazioni

Il radicchio, come ti abbiamo abbondantemente già detto, è un alimento ricco di vitamine e sali minerali ma la cosa fantastica è che è molto povero di calorie e questo lo rende veramente l’ideale per la tua dieta dimagrante.

Ti basti sapere che 100 grammi di radicchio contiene solo 23 calorie.

Noi ti consigliamo di consumarne una porzione un paio di volte alla settimana da 100 grammi ma di fare molta attenzione al metodo di cottura.

