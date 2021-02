In menopausa a 15 anni. Adesso avverte la madre riguardo cosa l’aspetterà

In menopausa a 15 anni. L’incredibile storia dell’adolescente Ellie Walter che sta afrontando una situazione imprevista per la sua età

Ellie Walter aveva solo 14 anni quando le fu diagnosticato un tipo di cancro molto raro (alveolar rhabdomyosarcoma). Presentava un piccolo nodulo alla natica che andava via via, crescendo, accusava dolore alle gambe, stitichezza: tutti sintomi che non pensava potessero avere un legame.

Quando la situazione diventò insostenibile, decise di andare dai medici che le diedero l’infausta notizia. Il nodulo era un cancro e le probabilità di successo non erano grandi: solo il 20% delle persone nella sua situazione sopravvive più di 5 anni dopo la diagnosi.

Fortunatamente dopo 18 mesi di chemioterapia e radioterapia nell’area bacino, è andato tutto per il meglio. Purtroppo, però, il trattamento non è stato privo di conseguenze per Ellie Walter.

L’incredibile storia di Ellie Walter, in menopausa a 15 anni

Le ovaie e l’utero avevano subito danni permanenti, facendo divenire la giovane Ellie sterile ed essenzialmente facendola entrare in menopausa a 15 anni.

“La parte difficile del mio trattamento contro il cancro era finita. A quel tempo, ero solo in modalità sopravvivenza” – ha rivelaro la ragazza – “L’idea negativa della mia infertilità e della mia menopausa è minima rispetto al sollievo di essere ancora viva”.

Stanchezza, dolori articolari e muscolari, difficoltà a prendere sonno, vampate, atrofia vaginale, sudorazioni notturne: Ellie pensava che fossero tutti postumi delle mie cure contro il cancro. Solo in un secondo momento si è resa conto che in realtà fossero effetti della menopausa. Tuttavia, la ragazza ha un atteggiamento incoraggiante. “La mia prospettiva sulla vita ora mi aiuta ad avere un atteggiamento positivo nei confronti della mia menopausa in corso. Ho dovuto imparare tutto da sola a riguardo. Mia madre ancora non l’ha dovuta affrontare. Sono io che spiegherò tutto a lei”.

Ellie Walter ha iniziato a prendere estrogeni e segue una terapia ormonale sostitutiva. Adesso studia medicina all’università per aiutare coloro che dovranno affrontare il suo percorso doloroso.