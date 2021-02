Justine Mattera pubblica un video dove si mostra in intimo in tutta la sua bellezza. Date un’occhiata!

Justine Mattera ha pubblicato un nuovo video davvero super bollente. La showgirl si mostra in tutta la sua bellezza con un intimo nero super sexy. La bionda sfoggia anche dei bellissimi stivali di pelle, capaci di far perdere la testa a chiunque.

Un look davvero hot che ha fatto drizzare le antenne a tantissimi followers. Occhi magnetici coperti da un cappello velato davvero originale e che non passa inosservato.

Pose davvero sensuali che lasciano con il fiato sospeso tutti i suoi ammiratori pronti a commentare le sue foto con complimenti e lusinghe.

Justine Mattera e la risposta agli hater

Ogni tanto, però, viene fuori anche qualche hater di troppo. La showgirl non perde mai occasione per pubblicare sul suo profilo Instagram degli scatti dove sfoggia, fiera, le sue forme. Un fisico in forma, il suo, frutto anche degli allenamenti particolarmente intensivi.

Alcuni utenti, però, non sembrano apprezzare questa sovraesposizione del corpo, criticando in modo molto diretto. In una recente intervista, la Mattera ha raccontato che sono soprattutto le donne a puntarle il dito: “Spero sempre nella solidarietà femminile, ma purtroppo non è così”. In particolare, criticano la showgirl dicendole che, alla sua età, sarebbe meglio che andasse in pensione.

Degli attacchi che non piacciono per nulla alla showgirl che più volte ha spiegato di voler pubblicare certi scatti per dimostrare che una donna può essere attraente ad ogni età. Justine vorrebbe essere una fonte d’ispirazione per le altre donne e ha anche risposto a chi l’accusava di potersi dedicare allo sport perché non ha null’altro da fare: “Mi alzo alle sei di mattina per preparare la colazione e accompagnare i miei figli a scuola, li seguo nelle loro attività e continuo a lavorare perché non vivo certo di rendita”.

Insomma, sembra proprio che la Mattera sappia il fatto suo. Nel frattempo continua ad attirare l’attenzione di tanti utenti con scatti decisamente osè.