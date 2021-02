Maddalena Corvaglia dà sfogo all’immaginazione…tris di FOTO da sogno!

Maddalena Corvaglia ha usato i social per mostrare ai suoi tanti ammiratori, attraverso ben tre foto, il frutto della sua immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Pian piano l’inverno sembra voler diventare solo un ricordo e per Maddalena Corvaglia è già iniziato il periodo in cui il desiderio di fare il pieno di vitamina D è incontenibile. La bella showgirl salentina ha infatti “festeggiato” l’arrivo del sole sulla bella città di Milano facendosi immediatamente abbracciare dai suoi raggi. Nelle foto che Maddalena ha pubblicato sul suo profilo Instagram come sempre non c’è soltanto bellezza ma anche un pizzico d’ironia. Negli scatti mostra ai suoi follower l’immagine che alimenta la sua immaginazione e quelle che rappresentano invece la realtà chiedendo simpaticamente ai fan dove vorrebbero trovarsi. La showgirl cresciuta con la fortuna di bagnarsi in un mare, quello pugliese, che non teme paragoni con i lontani atolli oceanici, sembra davvero impaziente di poter abbandonare il freddo invernale per concedersi al piacevole tepore estivo.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, “direttamente a casa tua”, la consegna più bella – FOTO

Le foto di Maddalena Corvaglia: “Immaginazione VS Realtà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

LEGGI ANCHE -> Elisa Isoardi: naufraga all’Isola dei famosi, ma i fan non lo accettano FOTO

Nel primo scatto pubblicato su Instagram Maddalena mostra il luogo dove, chiudendo gli occhi, l’immaginazione riesce a condurla. La showgirl ha infatti mostrato una foto in cui si è lasciata ritrarre in ginocchio su una meravigliosa spiaggia. Gli occhi puntati verso la bellezza che la circonda e il lunghi capelli biondi mossi appena dal vento incorniciano un sorriso soddisfatto difficile da trattenere. Al suo fianco l’incanto del mare al tramonto reso prezioso dal sole che sta calando sulle piccole imbarcazioni ormeggiate al largo. Aperti gli occhi però la realtà purtroppo ben diversa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena infatti si ritrova a dover cercare di catturare l’abbraccio del sole seduta su una sdraio di un piccolo terrazzo milanese. Fasciata da un bikini senza spalline dalla fantasia floreale non le resta infatti che posizionarsi nel migliore dei modi possibili per lasciarsi baciare dai caldi raggi finalmente comparsi in città.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 24 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE