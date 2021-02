Marina La Rosa baciata dal sole: “Non andrà tutto bene ma tutto si supera” – FOTO

Marina La Rosa. La bellissima attrice messinese, una delle prime concorrenti del Grande Fratello, diffonde saggezza su Instagram

La prima edizione del reality Grande Fratello, andata in onda alla fine dell’anno 2000, è stata senza dubbio quella più indelebile nei ricordi dei telespettatori. Ha dato avvio a un filone televisivo che tuttora ci accompagna. I protagonisti di quell’ avventura sono indiscutibilmente ricordati da tutti. Infatti, se negli anni in molti hanno trascurato o eliminato totalmente la visione del reality, la prima stagione è stata vista da tutti per la novità e la curiosità che aleggiava su di essa.

Una delle concorrenti che è rimasta di più nel cuore degli italiani è la messinese Marina La Rosa. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha intrapreso una carriera nelle vesti di attrice, sia sul piccolo schermo, sia calcando il palco del teatro. Non ha disegnato nel 2019 il ritorno a un altro popolarissimo reality show andato in onda su Canale 5, L’isola dei famosi, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, che la vide arrivare in finale e classificarsi al secondo posto. È madre adesso di due bambini, Andrea e Gabriele, avuti dall’avvocato Guido Bellitti.

Marina La Rosa: la saggezza su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Marina La Rosa gode di grande popolarità anche sul web, in particolare sul suo profilo Instagram dov’è seguitissima. I temi trattati sono spesso importanti, profondi, mai superficiali. Anche le foto che propone ai suoi follower sono sempre eleganti, raffinate e per nulla volgari.

Nell’ultimo post la vediamo baciata dal sole, volto all’insù e un cielo azzurro sopra di lei. Parla di terapia di gruppo, delle storie che la gente le racconta per avere sostegno. Il consiglio semplice ma veritiero si esprime parole: “Quando però c’è un raggio di sole fermatevi, vi prego, respirate e lasciatevi riscaldare.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Da un anno a questa parte c’è stato un uso smodato della frase “andrà tutto bene”, come a rasserenare animi in tribolazione per tutte le ansie che abbiamo affrontato e stiamo ancora combattendo. Cosa ne pensa Marina La Rosa? “Non mi piace questa frase perché non è vero, è una caz*ata, non sempre le cose vanno bene o come vorremmo noi, quindi preferisco (come sempre) la verità. Non andrà tutto bene ma tutto si supera.”