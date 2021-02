Maschera capelli colorati fai da te: come proteggere la chioma senza sfibrarla!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera per capelli colorati efficace e performante.

La cura dei propri capelli è davvero importante, a maggior ragione se avete dei capelli

colorati. Questo tipo di capelli, o anche quelli che presentano riflessi, necessitano di un’attenzione

più particolare. Sarebbe buona abitudine donare ai capelli colorati una maschera almeno 4 volte al mese in

modo da proteggere il colore e non permettere al capello di sfibrarsi.

Preparate, in questo caso, una maschera che riesca a prolungare e a garantire la tintura è davvero semplice e servono pochi e piccoli accorgimenti. In commercio esistono molte maschere che promettono ciò ma spesso, al loro interno, si nascondono elementi chimici che, a lungo andare, possono provocare danni ai vostri capelli.

Realizzare una maschera per capelli colorati semplice ed efficace

Esistono diversi tipi di maschera capelli fai da te davvero semplici da creare. Una di queste è sicuramente quella che

contiene l’olio di cocco. Questo ingrediente è molto utile sui capelli colorati perché riequilibra il pH

del cuoio capelluto, andando a rinforzare alla radice il capello.

Potete mescolare l’olio di cocco anche all’olio di mandorla in modo da andare a nutrire anche il capello. Andrete ad applicare la maschera sui capelli umidi lasciando agire il composto almeno 30 minuti e, poi, effettuando il normale shampoo.

Il risultato sarà assicurato dopo pochissime applicazioni. Un altro ingrediente davvero utile per i vostri capelli è sicuramente l’avocado. Questo frutto esotico, infatti, contiene molteplici fattori nutritivi che andranno completamente a rigenerare il vostro cuoio capelluto e ad allungare la vita della vostra tintura.

Non vi resterà che ricavare la polpa dell’avocado e, in una ciotolina, mescolarla con dell’olio extra vergine di oliva in modo da ottenere un composto omogeneo che non presenti dei grumi e di facile applicazione.

Una volta ottenuta la giusta consistenza, non dovrete far altro che applicare il composto sui vostri capelli e

lasciare agire la maschera per almeno 45 minuti prima di procedere al normale lavaggio con il vostro

shampoo preferito. In questo modo, dopo le prime applicazioni, i vostri capelli appariranno più voluminosi e

più lucenti e, soprattutto, il vostro colore vi durerà molto di più.