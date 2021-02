Maschera yogurt corpo: gli ingredienti per migliorare la pelle

Ecco come realizzare una maschera corpo allo yogurt, efficace e super profumata per migliorare lo stato della pelle.

Uno dei più grandi desideri di tutte le donne, e non solo, è avere una pelle morbida e setosa. Tuttavia, al giorno d’oggi, questo risulta molto difficile a causa di tutti i fattori esterni che possono andare ad incidere sulla pelle. Stiamo parlando anche di fattori del tutto naturali come esposizione a temperature rigide o troppo calde o ad alti tassi di umidità.

Proprio per questo motivo, dovete correre il prima possibile ai ripari e iniziare a dare la giusta attenzione alla vostra pelle in modo da mantenerla idratata e proteggerla contro quelli che sono i fattori di rischio esterni. Dopo avervi spiegato come creare una maschera corpo idratante, ecco come realizzare una crema corpo allo yogurt.

Creme corpo allo yogurt: come realizzarle

In commercio esistono tante creme che promettono di andare a migliorare la qualità della pelle. Tuttavia molto spesso queste creme hanno il difetto di costare troppo e di avere al loro interno dei prodotti chimici che, a lungo andare, possono provocare arrossamenti e irritazione alla pelle.

Per fortuna creare delle maschere per nutrire la pelle del corpo è molto semplice e non richiede particolari processi.

L’unica cosa che dobbiamo fare è imparare a capire quali ingredienti andare ad utilizzare in modo da sfruttarne appieno i suoi principi attivi. Uno degli ingredienti migliori per creare un composto che vada a migliorare la pelle, in modo da renderla morbida e setosa, è sicuramente lo yogurt. Si tratta di un ingrediente che si può trovare in quasi tutte le dispense. Si conoscono molto bene le proprietà dal punto di vista nutrizionale, ma poco le sue proprietà cosmetiche che andranno sicuramente a migliorare la vostra pelle.

Lo yogurt contiene una grande quantità di grassi e di proteine, oltre a fermenti lattici e a tantissime vitamine soprattutto del gruppo B.

Tutti questi ingredienti lo rendono estremamente efficace per svolgere un’azione lenitiva e purificante sulla pelle.

Creare una maschera a base di yogurt è davvero semplicissimo. Non vi resterà che procurarvi un vasetto di qualsiasi yogurt in commercio optando anche per gli yogurt a base di frutta in modo da goderne appieno dell’odore. A questo potete aggiungere del bicarbonato di sodio e dell’olio extra vergine di oliva.

Dovrete mescolare questi 3 ingredienti in un contenitore di vetro o di alluminio in modo da creare un composto omogeneo che non presenti grumi e che sia di facile applicazione.

A questo punto, dovrete spalmare il vostro composto con movimenti circolari piuttosto energici sul vostro corpo, andando ad effettuare una specie di massaggio. Successivamente, non dovrete far altro che lasciare agire la vostra maschera per almeno 10 minuti e, poi, andare a risciacquare con abbondante acqua tiepida e godervi i risultati.