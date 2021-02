Oggi è un altro giorno, Massimo Cannoletta svela: “Ho imparato il francese grazie a lei”

Ieri durante la diretta di “Oggi è un altro giorno” Massimo Cannoletta ha fatto una rivelazione sull’attrice Corinne Clery che ha stupito molto la Bertone

Ormai da qualche tempo l’ex campione de “L’Eredità” Massimo Cannoletta è ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotto dalla Bertone con una rubrica tutta sua, “Massimo 5 minuti” in cui tratta ogni volta argomenti tra i più disparati.

Nella puntata di ieri la conduttrice ha intervistato l’attrice degli anni Ottanta Corinne Clery nella prima parte della trasmissione, così quando poi è entrato in studio Cannoletta ha fatto una rivelazione inaspettata: “Grazie a lei ho imparato le mie prime parole di francese”.

Cannoletta rivela perché ha imparato il francese con Clery

Come appena detto, “Massimo 5 minuti” è la nuova rubrica curata da Massimo Cannoletta, ingaggiato da Rai Uno subito dopo l’esperienza a “L’Eredità” grazie al quale ha vinto oltre 230mila euro. Il professore ha quindi uno spazio in cui può divulgare informazioni culturali sempre stimolanti e suggestive.

L’uomo ha quindi cercato di spiegare questa sua affermazione che ha lasciato perplesso la sua interlocutrice: “Negli anni ’80 Corinne Clery faceva un programma su una rete della Rai, del quale non ricordo il titolo. La sigla era in francese e la cantava lei. Ero un ragazzino all’epoca e mi chiedevo cosa significasse il testo della sigla. Quelle sono state le prime parole in francese per me” ha aggiunto subito dopo.

Per restare sempre in tema, Cannoletta ha deciso di dedicare la sua rubrica proprio al francese, “Parliamo della lingua francese, nella quale io a volte tengo delle conferenze”, ha puntualizzato.

