Melissa Satta basta pettegolezzi ed esce allo scoperto con un nuovo amore

Melissa Satta, dopo le voci che la volevano protagonista di relazioni con diversi uomini dello spettacolo, esce allo scoperto e viene pizzicata con il suo nuovo amore

Dalla fine del suo matrimonio con il calciatore Boateng, Melissa Satta è stata spesso obiettivo preferito dei giornali di gossip. Alla showgirl sarda sono infatti state attribuite diverse relazioni con personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo. Recentemente infatti si era parlato con insistenza di un nuovo amore con Stefano Di Martino, ex ballerino di “Amici“. Una fake news smentita da entrambi i protagonisti di questo immotivato pettegolezzo. Prima ancora dell’ex marito di Belen, i giornali rosa avevano indicato come nuovo compagno di Melissa il manager del marchio Stone Island, Matteo Rivetti. In questo caso la Satta ha dovuto addirittura preoccuparsi di smentire tali illazioni in quanto al suo nome avevano associato quello di un uomo felicemente sposato e con dei figli.

Chi è il nuovo amore di Melissa Satta