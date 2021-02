Meteo, le previsioni di oggi giovedì 25 febbraio, il VIDEO

Meteo: sull’Italia ancora alcuni giorni di bel tempo con temperature di stampo primaverile, ma non dureranno molto

Ancora belle e soleggiate giornate sull’Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 25 febbraio, segnaliamo ancora bel tempo su tutto il nostro Paese che fino a domani resta avvolto da un forte anticiclone che poterà le temperature fino a 23°C in alcune zone.

L’alta pressione sarà sempre più energica e così porterà le correnti miti di origine africana, tra oggi e domani, in tutte le regioni. Non solo aria calda ma condizioni stabili, con cielo sereno e bel sole ovunque con un ulteriore rialzo delle temperature.

Faranno solo eccezione, al mattino presto e di notte, alcune zone della Val Padana, che nonostante l’alta pressione, vedranno ancora un po’ di nebbia, ostinata a non andare via. Per il resto i cieli di tutta l’Italia saranno limpidi e azzurri.

Meteo, i giorni più caldi per la settimana

Oggi e domani, venerdì 26 febbraio, saranno per l’Italia i giorni più miti di questa ventata di primavera in anticipo. Si sfioreranno in alcune zone, come le Valli del Trentino e in alcune zone della Toscana oltre che in Sicilia e Sardegna, anche i 23°C con temperature alte per la stagione anche nelle pianure del Nord, che seppur con ancora qualche residuo di nebbia, si libereranno dell’ingerenza degli scorsi giorni. Così anche qui si registreranno temperature di stampo primaverile con punte di quasi 20°C a Torino, Milano e Bologna.

Il clima sarà piacevole anche in alta montagna il clima, secondo quanto riporta ilmeteo.it anche in alcune zone note e di alta quota come Cortina d’Ampezzo e San Martino di Castrozza ad esempio, i termometri saliranno registrando punte superiori ai 12/13°C.

Temperature molto piacevoli anche nel resto del Paese, tra centro e sud Italia che arriveranno con valori intorno ai 18°C in città come Roma, Perugia, Frosinone, Ancona, Ascoli Piceno, Pescara, Napoli e Bari.

Tutto molto bello se non fosse per il fatto che la primavera durerà veramente poco. Il week end infatti si appresta ad essere già più fresco per via di alcuni venti più freddi che arrivano dai Balcani che riporteranno le temperature più stabili per il periodo.