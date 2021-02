Drammatico incidente stradale: carabiniere in servizio perde la vita

Un carabiniere di 54 anni è morto ieri mattina in seguito ad un incidente con la moto di servizio sulla complanare Einaudi a Cantone di Mugnano (Modena).

Tragico incidente nella mattinata di ieri, lungo la complanare Einaudi, nel territorio di Cantone di Mugnano (Modena). Un carabiniere in servizio di 54 anni ha perso la vita. Il militare dell’Arma, secondo quanto ricostruito, si trovava alla guida di una motocicletta, quando improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul posto, chiamati dal collega motociclista che si trovava con la vittima e rimasto illeso.

Modena, perde il controllo della moto di servizio e cade sull’asfalto: carabiniere perde la vita

Un carabiniere è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 24 febbraio, in un drammatico incidente stradale. La vittima è Massimiliano Tona, appuntato scelto 54enne residente a Carpi. Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, Tona stava percorrendo la complanare Einaudi in sella alla moto di servizio, quando improvvisamente ha perso il controllo della due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto in località Cantone di Mugnano, alle porte di Modena. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al militare dell’Arma. Ad assistere alla tragedia, il collega con cui era in pattuglia che ha lanciato l’allarme.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118, ma per Tona non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri di Modena e gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti per risalire alla dinamica del sinistro. Per permettere i rilievi, il tratto stradale interessato, riporta Il Resto del Carlino, è stato chiuso al traffico.

La #poliziadistato di #modena piange la scomparsa dell’appuntato scelto q.s. dell’#armadeicarabinieri Massimiliano Tona,… Pubblicato da Questura di Modena su Mercoledì 24 febbraio 2021

Numerosi i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, tra cui quelli del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e della Questura di Modena che, sulle proprie pagine Facebook, hanno rivolto un pensiero e le condoglianze alla famiglia della vittima.

