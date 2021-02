Nicole Minetti, la FOTO in bikini che manda in delirio il web. Pazzesca

Bellissima e sensuale come sempre Nicole Minetti. La foto in bikini è un sogno proibito ad occhi aperti.

Nicole Minetti ha appena postato una foto in cui mostra tutte le sue grazie. La sua mise in costume non passa di certo inosservata, soprattutto se si tratta di un mini bikini che mette in risalto le curve prorompenti. Il triangolo nero infatti non riesce a trattenere il seno abbondante che emerge in maniera altamente sensuale ma non volgare. Slip bianco con fantasie nere per creare un effetto davvero intrigante. Ma quelli che molti noteranno è la chioma di Nicole: fluenti e super riccia. Una criniera da leonessa che le accarezza dolcemente il viso per nulla truccato. Una versione naturale che piace tantissimo, basta leggere i commenti.

Nicole Minetti, l’appello sul social rivolto ai fans

Nicole Minetti di recente ha avuto dei problemi con degli hacker che si sono impossessati del suo profilo ufficiale usando foto e manomettendo insomma l’account senza l’autorizzazione della diretta interessata. Ecco perché il nuovo profilo della Minetti creato da poco comprende ancora poche foto, attualmente tre e pochi follower…sui 35 mila ancora. Ne suo ultimo post quindi di qualche minuto fa ha spiegato quello che le è capitato ammettendo però che ancora le manca il verificato – la stellina che Instagram posa accanto al nome per accertarne la genuinità – ma che ha fatto richiesta e spera in settimana di poterlo riottenere.

Sicuramente un danno non di poco conto quello subito ma la stessa si sta impegnando per deliziare i fans con foto che la immortalano in tutta la sua bellezza esplosiva.

