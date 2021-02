Plum-cake al caffè, come svegliarsi con il piede giusto a colazione. Ricetta di Giallo Zafferano

Gli italiani la mattina appena alzati bevono il caffè, e quindi cosa c’è di meglio che unire il tutto in un ottimo plum-cake fragrante al caffè?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natural goodies (@naturalgoodies____)

Spesso la colazione è snobbata per mancanza di tempo o pigrizia, si passa direttamente al caffè al bar o alla macchinetta di casa e si inizia la giornata. Ma se invece preparassimo un fragrante plum-cake a base di caffè in modo da poter mangiare qualcosa di energizzante che contiene già incorporato proprio l’amato stimolante nero?

Giallo Zafferano ci regala una ricetta golosa e facile da preparare. Come iniziare meglio la giornata? Vediamo come prepararlo in poche semplici mosse. ⁠⁠

LEGGI ANCHE —> Torta carote, pistacchi e cardamomo. La ricetta di Gnam Box per una variante al tema – VIDEO

Plum-cake al caffè, ingredienti e procedimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giallozafferano (@giallozafferano)

LEGGI ANCHE —> Gelato fritto, autentica leccornia. L’avete mai provato? La ricetta di Giallo Zafferano – VIDEO

Ingredienti

Caffè 350 g⁠⁠

Farina 00 400 g⁠⁠

Olio di semi di girasole 100 g⁠⁠

Zucchero 250 g⁠⁠

Lievito in polvere per dolci 16 g⁠⁠

Cioccolato fondente 150 g⁠⁠

Per la glassa

Zucchero a velo 160 g⁠⁠

Caffè 25 g⁠⁠

Come guarnizione: Chicchi di caffè q.b.⁠⁠

Versare in ciotola prima farina, lievito istantaneo e zucchero, poi gli ingredienti liquidi quali olio di semi e 350 g di caffè intiepidito e mescolare con frusta finché sarà omogeneo il composto. Aggiungere il cioccolato fondente tritato con un coltello e mescolare per incorporare bene il tutto.

Infine inserire il composto in uno stampo per plum-cake imburrato e infarinato (oppure rivestito con carta forno) e livellare la superficie con una spatola. Cuocere in forno statico prima a 190° per 20 minuti, poi continuare la cottura a 160° per altri 45 minuti.⁠⁠

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

⁠⁠Preparare la glassa mescolando con una frusta lo zucchero a velo insieme al caffè avanzato, fino ad ottenere una crema liscia. Ricoprire il plum-cake, raffreddato e sformato, e decorare a piacimento con chicchi di caffè.⁠⁠