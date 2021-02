Regali festa del papà: idee e spunti per stupire in questo giorno speciale!

Ecco tutti i consigli sui regali da fare per stupire i papà nel loro giorno speciale. I suggerimenti più utili.

La festa del papà è sempre più vicina ed è giusto festeggiarla con regali e biglietti che possano lasciae un ricordo piacevole. Questa festa, per gli amanti della creatività, si può trasformare in un’occasione per realizzare dei regali davvero unici e speciali.

Creare dei piccoli pensieri davvero unici è piuttosto semplice. Vi basterà dare libero sfogo alla vostra

creatività e alla vostra manualità.

Idee per regali e doni alla festa del papà

Uno dei principali materiali che potete usare in questa occasione è sicuramente il cartone. In questo caso, potete realizzare un quadretto con la vostra impronta e dentro un messaggio d’amore per il vostro papà.

Realizzarlo è molto semplice. Non dovrete far altro che prendere 2 cartoncini di carta di colore differente. Su ogni cartoncino potete realizzare la sagoma della vostra mano e ritagliarla. Successivamente, su una striscia di carta, potete scrivere un messaggio per il vostro papà e, poi, piegarlo a fisarmonica. Andrete, poi, a incollare la vostra striscia alle due estremità delle mani di cartoncino.

Un’altra simpatica idea per far contenti il vostro papà in occasione della sua festa è quella di creare una

coppa, soprattutto se il vostro papà è uno sportivo. Non dovete far altro che procurarvi 1 palloncino, del nastro adesivo, un cartone cilindrico di un normale scottex, un foglio di giornale, della carta di alluminio ed 1 recipiente di plastica.

Prendendo la ciotola di plastica, andrete a capovolgerla e con del nastro adesivo potrete attaccare il rotolo

di carta dello scottex. A questo punto, potete fissare al rotolo anche il palloncino gonfiato. Tagliando delle

strisce di giornale potete ricoprire il tutto bagnando con della colla vinilica diluita con un po’ di acqua.

In particolare la parte del palloncino va ricoperta con 4-5 strati di carta. Una volta asciugata la colla con uno

stuzzicadenti, potete forare il palloncino e, poi, con delle forbici regolare il bordo della coppa. A questo punto, con della carta argentata, potete rivestire la coppa e magari scrivere su una coccarda una frase per il vostro papà.