Rosa Perrotta davvero bollente in ascensore, quattro scatti pazzeschi aspettando il suo compleanno, il web si blocca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

Rosa Perrotta sembra aver ritrovato il sorriso. La bella influencer non aveva passato un bel momento lontano dal suo Pietro Tartaglione. I due si erano allontanata per motivi di cui non hanno mai voluto parlare trascorrendo anche le vacanze di Natale separati. Poi però lei è tornata a Milano, dopo la sua permanenza a casa dei suoi, ed è tornato il sereno.

I due hanno ricucito gli strappi e unito la loro bella famiglia abbracciando il piccolo Dodo. Tanti i momenti divertenti che l’influencer ci sta mostrando di loro tre a casa ma anche romantici, come la sorpresa che il bel Pietro le ha fatto per il giorno di San Valentino con la casa piena di rosa e di palloncini a forma di cuore.

Rosa sta bene e si vede. I suoi follower, sempre più numerosi che ad oggi sono 1,7 milioni, lo vedono e lo percepiscono e gioiscono per lei. E oggi l’ex di Uomini e Donne festeggia il suo compleanno, sulle sue Instagram Stories dice di compierne 19 di anni anche se in realtà sono 32, portati benissimo potremmo dire.

Le foto che ieri ci ha regalato prima del grande giorno lo dimostrano alla grande. Per vederla vai alla pagina successiva.

Rosa Perrotta bollente in ascensore, quattro scatti pazzeschi