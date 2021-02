Roshelle, stile casual per le vie della città: il web la ama – FOTO

Roshelle, bellissima: in perfetto stile casual si aggira per le vie della città. Outfit che piace tantissimo, il web la ama.

Bellissima Roshelle, la cantante dai capelli rosa che acquista nel tempo un pubblico sempre più ampio anche se a preferirla sono i giovanissimi che amano anche lo stile casual e spesso molto sportivo. In questa foto ad esempio postata una manciata di minuti fa, la rapper immortala un momento comune, di vita quotidiana. Seduta a terra in una delle piazze della città, indossa un outfit comodo ma che fa tendenza: Converse – evergreen – verde petrolio, denim blu largo a vita alta e smanicato scuro. Sembra spensierata e serena Roshelle da queste foto, uno sguardo che cattura subito l’attenzione dei follower che la inondano di complimenti: da sei bellissima a pazzesca…e persino atomica.

Roshelle, il tributo ai grandi della musica

Appare triste e dispiaciuta Roshelle nella foto postata due giorni, fa: una sequenza di due foto scattate dalla stessa mentre si trova in sala prove. Tra strumenti e microfoni, la cantante tenta di coprirsi il viso con la mano. Ma cosa le è successo? I fans potrebbero allarmarsi, se non leggessero la didascalia dove in realtà Roshelle spiega il motivo di tanto dispiacere. Due grandi della musica internazionale, i Daft Punk, dopo una vita dedicata alla musica, insieme infatti dal 1993 hanno deciso di sciogliersi. La notizia che ha gettato nello sconforto in tantissimi. Il loro video dal titolo Epilogue, col quale metaforicamente comunicano la notizia, ha raggiunto in due giorni 20.745.922 visualizzazioni.

Quando scopri che i Daft Punk si sono divisi.. scrive la rapper su Instagram. In tanti pronti – come sempre – a consolarla.

