Sabrina Salerno, splendida con l’ombelico di fuori: “Con amore…” – FOTO

Sabrina Salerno si ribella agli haters e lo fa con uno scatto che mette tutti a tacere: pancia scoperta per la bella cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno è certamente uno fra i personaggi che maggiormente utilizzano i social network. La bella cantante, che vanta di un profilo Instagram seguito da ben 787mila utenti, ne approfitta per condividere ogni momento della sua quotidianità: dagli allenamenti casalinghi ai sensualissimi outfit. Nell’ultimo post pubblicato, tuttavia, la cantante sembra aver lanciato un vero e proprio avvertimento agli haters. Per farlo, Sabrina ha deciso di sfoggiare il suo completino migliore: bella e seducente, l’artista si è guadagnata l’approvazione del popolo di Instagram.

Sabrina Salerno, la pancia scoperta e l’avvertimento ai fan

Il selfie che si è scattata Sabrina Salerno ha decisamente fatto impazzire gli utenti di Instagram. La cantante si passa una mano fra i capelli ed assume una posa sensuale, accentuando il profilo delle carnose labbra. Impossibile non rimanere ammaliati dalla magliettina corta: con la pancia scoperta, la showgirl è davvero irresistibile.

Nella didascalia, l’artista sembra aver voluto lanciare un avvertimento ai followers. “Leggo, visualizzo, elimino e poi BLOCCO… motivo per cui… non sprecate il vostro preziosissimo tempo“, ha scritto la Salerno, riferendosi con ogni probabilità agli haters. Il modus operandi della cantante appare estremamente chiaro: di fronte ad ogni frase o commento inopportuno, quest’ultima non ci pensa due volte a bloccare gli utenti.

Fortunatamente, come si evince dalle parole che appaiono sotto al post, la cantante ha anche moltissime persone che la apprezzano e la supportano. “Grande, bisogna eliminare il superfluo“, “Bravissima“, le scrivono i fan.