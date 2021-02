Samuel Peron, la confessione choc: “Deriso tutti i giorni”

Samuel Peron a Chi l’ha visto ha confessato qualcosa che non aveva mai detto. Riguarda il suo passato e la scelta di fare il ballerino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

Samuel Peron ieri nella puntata di Chi l’ha visto ha lasciato tutti di stucco. Una confessione che nessuno si sarebbe mai aspettato, alle telecamere poi di Federica Sciarelli.

La trasmissione di Rai 3 ieri sera è tornata a parlare della triste vicenda che ha scosso e commosso l’Italia, la storia di Michele Ruffino, il giovane di diciassette che si è tolto la vita lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano, in provincia di Torino perché vittima di bullismo. Non ce la faceva più a sopportare le vessazioni e l’ha fatta finita. Federica Sciarelli lo ha voluto ricordare proprio per tornare a sensibilizzare i telespettatori sul tema chiamando in studio anche un personaggio famoso.

La conduttrice, infatti, ha specificato che spesso nei confronti dei vip la gente pensa “quello lì ha avuto la vita facile e ora ha anche successo”, ma a volte non è affatto così. Ha ricordato la testimonianza fatta proprio a Chi l’ha visto da J-Ax che ha raccontato la sua infanzia difficile e poi ha introdotto Samuel Peron che con videomessaggio ha raccontato cosa ha subito da piccolo.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni e lo stop per tre mesi. Cosa succede?

Samuel Peron: “Anch’io da bambino vittima di bullismo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel Peron (@samuelperon)

LEGGI ANCHE –> Caterino Balivo, volete sapere che casa ha? Un design mai visto!

“Anch’io da bambino sono stato vittima di bullismo. Venivo deriso quotidianamente solo perché avevo deciso di entrare nel mondo del ballo”. È con queste parole che Samuel Peron, ballerino diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle ha parlato della sua infanzia e ha iniziato la sua testimonianza come vittima di bullismo ricordando Michele Ruffino.

“Se avessi ascoltato tutti coloro che mi deridevano, oggi non sarei qui, avrei mollato” ha confidato il ballerino che con il suo racconto ha incitato tutti, soprattutto i più giovani a non cadere nella trappola di chi deride, insulta e continua con vessazioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel Peron (@samuelperon)

Lui è riuscito a resistere supportato dai suoi genitori e dagli insegnanti di ballo che lo seguivano, con loro è riuscito a trovare “la chiave di svolta e ho potuto affrontare le avversità” ha concluso Samuel Peron che alle telecamere di Federica Sciarelli ha voluto ribadire che chi è vittima di bullismo non deve avere paura di chiedere aiuto.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.