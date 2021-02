Sanremo 2021, Ermal Meta svela alcuni dettagli sul suo Festival

Ermal Meta è uno dei big più attesi del prossimo Festival di Sanremo, ecco alcuni dettagli svelati in anteprima.

Ermal Meta è sicuramente uno dei big più attesi nel prossimo Festival di Sanremo. Il cantante infatti con la sua musica emoziona diverse generazioni. Per Ermal è la sesta partecipazione al Festival della canzone italiana ma ogni volta è come se fosse la prima, emozione e voglia di fare un’ottima esibizione. Quest’anno Ermal si presenta con un brano dal suggestivo titolo “Un milione di cose da dirti” una ballata romantica. Una veste inedita per l’interprete dato che a Sanremo ha sempre portato sound diversi ed affrontato argomenti più sociali ottenendo interessanti riconoscimenti, come la vittoria in coppia con Fabrizio Moro e la partecipazione all’Eurovision Song Contest nel 2018, classificandosi al quinto posto.

Ermal Meta, serata cover: l’arduo paragone con Lucio Dalla

Tribù Urbana è il prossimo album di Ermal Meta che uscirà il 12 marzo e che comprende ovviamente anche il brano sanremese. Ma come accade negli ultimi anni, una serata della gara canora più attesa dell’anno è dedicata alla cover che hanno dato onore alla musica italiana. Ermal ha scelto una canzone veramente d’impatto: “Caruso”. Insieme alla Napoli Mandolin Orchestra per un’esibizione che già si preannuncia ricca di emozione. Su tale scelta si pronuncia lo stesso cantante: “Ho scelto una canzone che tutti mi avevano sconsigliato, ma proprio tutti, da buon bastian contrario”.

Infine, non può mancare il riferimento del cantante al Covid dato che il virus ha particolarmente colpito il mondo della musica: “…il virus ha scombussolato il mondo intero, le nostre vite: ne usciremo cambiati, per sempre.

